45. Kıbatek Uluslararası Edebiyat Şöleni Bergama'da Düzenlendi

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Türk Edebiyatları Kurumu'nun (KIBATEK) düzenlediği 45. Uluslararası Edebiyat Şöleni'nin üçüncü günü Bergama
'da yapıldı.
Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'ndaki şölende konuşan KIBATEK Derneği Genel Başkanı Mevlüt Kaplan, Bergama'nın dünya kültür mirasında önemli bir yerinin olduğunu belirtti.
Türkçe'nin her geçen gün yaygınlaştığına da dikkati çeken Kaplan, "Dünyada 350 milyona yakın insan Türkçe konuşuyor. Her yıl en az 200 bin insan Türkçe öğreniyor. Biz de Türk dilinin,Türk edebiyatının gelişmesi konusunda çalışmalar yapmaya devam edeceğiz." dedi.
Folklor gösterilerinin sahnelendiği şölende Kırgız Edebiyatçı Cengiz Aytmatov
'un hayatını ve eserlerini anlatan slayt gösterisi de sunuldu.
Programa, KIBATEK Onursal Başkanı Feyyaz Sağlam, Moldova Milletvekili
İvana Kol, türkolog, müzikolog, şair, yazar ve vatandaşlar katıldı.
Kıbrıs,Edebiyat,Bergama
10 Aralık 2018 Pazartesi 08:32