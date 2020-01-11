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45 kilo veren şarkıcı Adele'in fotoğrafındaki göğüs detayı dikkat çekti

Eşi Simon Konecki'den boşandıktan sonra 45 kilo verdiği öğrenilen dünyaca ünlü şarkıcı Adele'in son görüntüsü görenleri hayrete düşürdü. Yeni görüntülerinde daha da zayıflayan yıldız şarkıcının bir fotoğrafında göğüslerinin görüntüsü ise dikkat çekti.

11.01.2020 17:02 | Son Güncelleme: 11.01.2020 17:19

Kıvrımlı bedeniyle tanınan Grammy ödüllü dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı , verdiği kilolardan sonra yeni görünümüyle gündemde. 31 yaşındaki şarkıcının, nisan ayında eşi Simon Konecki'den boşandıktan sonra 20 kilo verdiği öğrenilmişti. Ünlü şarkıcı bir yıl içinde 45 kilo verdi.

ADETA BAŞKA BİRİ GİBİ GÖRÜNÜYOR

Ünlü şarkıcının dün ortaya çıkan 'in Anguilla bölgesinde çekilen yeni görüntülerinde daha da zayıfladığı fark edildi. Şarkıcı Harry Styles ve TV sunucusu James Corden ile tatil yapan Adele'in sahilde çekilen fotoğraflarında başka biri gibi görünmesi dikkat çekti.

SARKAN GÖĞÜSLERİ DİKKATLERDEN KAÇMADI

Bir yıl içinde yudum yudum eriyen sevilen şarkıcının eğilerek verdiği pozda zayıflamaktan sarkan göğüsleri hayranlarının dikkatinden kaçmadı.

ZAYIFLAMASINI DİYETE BORÇLU

Brezilyalı kişisel antrenör Camila Goodis, Adele'in kilo vermesinin arkasındaki kişi olarak öne çıktı. İngiliz The Sun gazetesine konuşan Goodis, Adele'in çok fazla yapmayı sevmediğini söyleyerek, zayıflığının yüzde 90 oranda diyet yapmasından kaynaklandığını söyledi. Ancak ünlü şarkıcıya, Robbie Williams'ın Türk asıllı eşi Ayda Williams ile birlikte egzersiz yaptırdığını anlattı.

45 kilo veren şarkıcı Adele'in fotoğrafındaki göğüs detayı dikkat çekti

Simon Konecki, Karayipler, Adele, Magazin


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