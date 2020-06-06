45 kişinin koronavirüse yakalanmasına neden olan nişanın cezası 85 bin 860 lira

45 kişinin koronavirüse yakalanmasına neden olan nişanın cezası 85 bin 860 liraKAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, 45 kişinin koronavirüse yakalanmasına neden olan nişan törenine katılan 25 kişiye, 85 bin 860 lira idari para cezası kesildi.

06.06.2020 13:42 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:48
45 kişinin koronavirüse yakalanmasına neden olan nişanın cezası 85 bin 860 lira
KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ilçesinde, 45 kişinin koronavirüse yakalanmasına neden olan nişan törenine katılan 25 kişiye, 85 bin 860 lira idari para cezası kesildi.
Afşin'in kırsalındaki bin 600 nüfuslu Hüyüklü Mahallesi'nde, Özarslan ve Demir aileleri arasında 27 Nisan'da nişan töreni yapıldı. Nişana katılanlardan birinin rahatsızlanarak gittiği Afşin Devlet Hastanesi'nde yapılan yeni tip koronavirüs testi pozitif çıktı. 2 gün sonra aynı aileden 4 kişinin daha test sonucunun pozitif çıktığı belirtilirken, hastaların nişana katıldıktan sonra rahatsızlandıkları belirlendi.
Bunun üzerine Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 8 Mayıs'ta Hüyüklü Mahallesi'ni 13 ve 14 Mayıs tarihlerinde de ilçe merkezindeki Afşinbey Mahallesi'nde 12 evi karantina altına aldı. Ayrıca yasak olmasına rağmen yapılan nişanla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
45 POZİTİF VAKA GÖRÜLDÜ
Karantinanın ardından Afşin İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün filyasyon ekipleri, testleri pozitif çıkan 5 kişinin temas ettikleri kişiler ile nişana katılanlar hakkında bilgi alıp tarama faaliyetlerine başladı. Çalışma sonunda nişandan kaynaklı pozitif vaka sayısı 45'e çıktı. Tedavileri tamamlanan 43 kişi koronavirüsü yenerek taburcu edilirken, 2 kişinin hastanede tedavilerinin devam ettiği ve onların da sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Mahalledeki karantina da 22 Mayıs'ta kaldırıldı.
25 KİŞİYE CEZA YAZILDI
Jandarma ve polis ekipleri, yasak olmasına rağmen nişan yapan ve nişan töreni katılan 25 kişinin kimliklerini tespit etti. 24 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu kapsamında 3 bin 180'işer liradan 76 bin 320 lira, S.D. isimli bir kişiye de nişana katılmasının yanında nişana yolcu taşıma ve karantinayı ihlal etmekten 9 bin 540 lira olmak üzere toplam 85 bin 860 lira idari para cezası kesildi. 45 kişinin koronavirüse yakalanmasına neden olan nişanın cezası 85 bin 860 lira

Kaynak: DHA

Etiketler: Hüyüklü, Afşin, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü Haber
İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü
Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı! 45 kişiye koronavirüs bulaştırmanın cezası 85 bin lira Haber
Daha ağır yaptırımlar uygulanmalı! 45 kişiye koronavirüs bulaştırmanın cezası 85 bin lira
’İntihar etti’ denilen Aleyna Çakır’ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı Haber
"İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu Haber
Eve giren davulcu, 15 yaşındaki kızına tecavüz etti! Acılı annenin tek bir isteği var: Asın onu
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil’in son görüntüsünü paylaştı Haber
Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı
Almanlardan Türk SİHA’larına büyük övgü: ABD’de bile böylesi yok Haber
Almanlardan Türk SİHA'larına büyük övgü: ABD'de bile böylesi yok
Acun Ilıcalı’nın 1 milyon 713 bin TL’lik saati görenleri şaşkına çevirdi Haber
Acun Ilıcalı'nın 1 milyon 713 bin TL'lik saati görenleri şaşkına çevirdi
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu Haber
Doğa yürüyüşüne çıkan 3 genç kız ormanda kayboldu
Haberler››Güncel››45 kişinin koronavirüse yakalanmasına neden olan nişanın cezası 85 bin 860 lira - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:43: Bingöl'de çiftçilere 2 ton yonca tohumu dağıtıldı - Haber 13:42: Köprüde intihara kalkışan kişiyi itfaiyeci kurtardı - Haber 13:42: AYDIN Müdürlük yaptığı kuyumcudan 2 milyon TL'lik altın çalan kişi tutuklandı - Haber 13:41: Son dakika haberleri... Palandöken Belediyesinden özel etkinlik - Haber 13:41: Başkan Çiftçi'den azalan kan stoğuna destek - Haber 11:32: "İntihar etti" denilen Aleyna Çakır'ın son görüntüleri ortalığı ayağa kaldırdı - Haberler 11:32: Yasmin Erbil, evinde tedavi gören babası Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsünü paylaştı - Magazin 11:28: İzne çıkartılan işçi, ziyaret amaçlı gittiği iş yerinde aldığı haber sonrası fenalaşıp öldü - Haberler 09:22: Kendisini sterilize etmeye çalışan adam, başını yaktı - Haber 09:09: Kısıtlama kararı nasıl kalktı? İşte olayın perde arkasında yaşananlar - Haber