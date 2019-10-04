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45'lik sevgilisinin evinde cansız bedeni bulunan Ayşe Karaman'ın ölüm nedeni belli oldu

29 Temmuz'da erkek arkadaşı olan anestezi uzmanı doktor Özgür T.'nin evinde cansız bedeni bulunan anestezi teknikeri olan Ayşe Karaman'ın ölümünün anestezik madde alımına bağlı meydana geldiği ortaya çıktı.

04.10.2019 09:17

Ankara'da özel bir hastanede anestezi teknikeri olan Ayşe Karaman (25), 29 Temmuz'da erkek arkadaşı olan anestezi uzmanı doktor Özgür T.'nin (45) evinde ölü bulunmuştu.

Ankara Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, otopsi için alınan örneklerde, ölüme sebebiyet veren "Propofol" ilacı bulunduğu tespit edilmişti. Ancak otopsiden kesin sonuç çıkmayınca, örnekler incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilmişti. İstanbul Adli Tıp Kurumu'nca hazırlanan raporda, genç kadının kesin ölüm nedeni için "Ölümünün anestezik madde alımına bağlı meydana geldiğine oy birliğiyle karar verildi" denildi. Ayşe Karaman'ın kanında 166 miligram alkol bulunduğu ifade edilen raporda, genç kadının darbeye bağlı travmatik bir tesirle ölmediği belirtildi.

KİM ENJEKTE ETTİ?

Karaman'ın sol elinin üzerinde damar yoluna ilaç uygulanması amacıyla intraket (damar yolu) bulunduğu bildirilen raporda, anestezik maddelerin vücuda kimin tarafından enjekte edildiği sorularına ise yanıt alınamadı. Karaman ailesi olayın intihar olmadığını iddia ederken, Özgür T. ise Karaman'ın kendisinden ağrı kesici istediğini, genç kadına damar yolu açarak "Arveles" ve "Zofer" adlı ilaçları verdiğini, "Propofol"u kendisinin vermediğini öne sürmüştü.

HASTALIK GEÇMİŞİNE İNCELEME

Ayşe Karaman'ın hastalık geçmişini araştıran mahkeme, Karaman'ın kullandığı ilaçların niteliği ve amacına ilişkin Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacılar Birliği'ne gönderdiği yazıların cevabını bekliyor. Mahkeme tarafından, Özgür T. hakkındaki iddialarla ilgili olarak da daha önce çalıştığı hastanelere yazı gönderildiği ve iddialara cevap verilmesi istendiği kaydedildi.

45'lik sevgilisinin evinde cansız bedeni bulunan Ayşe Karaman'ın ölüm nedeni belli oldu

Ayşe Karaman, Karaman, 3. Sayfa, Güncel


YORUMLAR(29)
ALİMMM:bu konuda daima erkekler suçlu hi kadınların suçu yojk onlar sütten çıkmış akkaşık sanki vallahi nelerine şahit oluyorm neyse ney de bırakın artık bu işleri
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MANAV:Hade uğurlar olsun
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ADS:şşşşşşşşş
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KAMURAN:Senin bekar adamın evinde ne işin var su testisi su yolunda kırılır
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10 15
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EMRE:KAMURAN SEN SEVGİLİNİN EVİNE GİTMİYON MU ? Bİ SEN Mİ NAMUSLUSUN ? DEMEK Kİ O KIZ VERMEDİĞİ İÇİN ADAM BAYILTIP YAPMAK İSTEDİ. BİR SEN Mİ AHLAKLISIN ?
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2 0
MUHAFAZAKAR DEVRİMCİ:su testisi su yolunda kırılır senin ne işin var 45 yasındaki adamla.
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75 45
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YOBAZ AVCISI:sizin gibi yobazlar yuzunden bu memlekette canlara kıyılıyor senın esınle aranda 15 yas yoksa bende hıc bısey bılmıyorum karını gonul rızasını almadan aıle baskısıyla aldınız kesın muhafazakarsınız ya hıııamın. . . larım
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7 10
ÇEVİRMEN:45 YAŞINDA EVLİ ÇOCUKLU ADAMIN KIZLA NE İŞİ VAR DEMİYOSUNUZ DA SADECE KIZI SUÇLUYORSUNUZ. NE GÜZEL MEMLEKET ARKADAŞ OHH!
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46 10
İZMİRLİ:Evli Barklı çoluklu çocuklu 45 yaşında adamın evinde ne işin var senin?
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62 16
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ÇEVİRMENE ÇEVİRİ:erkek her kadını elde etmek ister yaradılışı gereği kadının seçici olması lazım çevirici
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