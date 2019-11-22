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45 öğretmen beyaz cennet Pamukkale'yi kuş bakışı izledi

Denizli'de bir gurup öğretmen, öğretmenler günü kapsamında sıcak hava balonuna binerek Pamukkale'yi kuş bakışı izlemenin keyfini çıkardılar.

22.11.2019 13:25 | Son Güncelleme: 22.11.2019 13:3045 öğretmen beyaz cennet Pamukkale'yi kuş bakışı izledi
'de bir gurup öğretmen, öğretmenler günü kapsamında sıcak hava balonuna binerek 'yi kuş bakışı izlemenin keyfini çıkardılar.

Denizli, Pamukkale mahallesi Kocacukur olarak bilinen yerde bir araya gelen 45 öğretmen Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü'nce düzenlenen etkinlik sebebiyle üzerinde Türk bayrakları olan ve "İyi ki varsın öğretmenim" yazıları bulunan iki sıcak hava balonuna bindi. Beyaz cennet Pamukkale'nin doyumsuz güzelliğini yaklaşık bin metreden kuş bakışı tecrübe eden öğretmenler 40 dakikalık keyifli bir uçuş sonrası iniş yaptılar. - DENİZLİ

Pamukkale, Denizli, Güncel

Kaynak: İHA

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