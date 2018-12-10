45. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde Parladı!

Hürriyet ve Pantene iş birliğiyle düzenlenen 45. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nde bu sene 'Pantene Yıldızı Parlayanlar Ödülleri'ni Afra Saraçoğlu, Aslı Bekiroğlu ve Merve Çağıran kucakladı.

Tören öncesi Kırmızı Halı'da kombinlerini tamamlayan güçlü ve sağlıklı görünen saçları ile dikkatleri üzerine çeken üç genç yetenek, sergiledikleri performanslar ile yaşadıkları dönüşümü kanıtlayarak bu özel ödülü almaya layık görüldü.

Töreninin ev sahipliğini üstlenen Pantene Marka Elçisi Neslihan Atagül Doğulu, Türkiye'nin gelecek vaat eden oyuncularının ödüllerini vermek üzere sahneye çıktı. Atagül Doğulu; "Herkese iyi akşamlar… 45. Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'de ev sahibi olarak yer almaktan mutluluk duyuyorum. İyi ki geldiniz, hoş geldiniz… Pantene Altın Kelebek'in bu seneki teması 'dönüşüm'… Hepimiz bir dönüşüm halindeyiz. Evrende hiçbir şey yok olmuyor. Buna bizim seslerimiz ve söylediklerimiz de dahil. Kendi gelişimimiz için merak etmeyi, okuyup araştırmayı, bizde zaten var olan gücü keşfetmeyi ve o gücün farkında olarak yaşamayı, kadın erkek ayırmaksızın, umutla kararlı adımlarla ilerlemeyi, dilediğimiz gibi gülebilmeyi, bize verilen hakları hatırlamayı ve en önemlisi en iyi halimize dönüşmeyi talep ediyorum hepimizden. Şimdi takdim edeceğim isimler yetenekleriyle, başarılarıyla kendi dönüşümlerini yaşıyorlar. İşte karşınızda Pantene Yıldızı Parlayanlar…" diyerek kazananlara ödüllerini takdim etti.