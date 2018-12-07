45. Pantene Altın Kelebek Öncesi Neslihan Atagül Doğulu, Yıldızı Parlayanlar ile Buluştu

45. Pantene Altın Kelebek için geri sayım sürüyor. Bu yıl 'dönüşüm' konsepti ile gerçekleşecek tören öncesi hazırlıklarına başlayan Pantene Marka Yüzü Neslihan Atagül Doğulu, dönüşüm yolculuğuna bu yılın Pantene Yıldızı Parlayanlar'ını da davet etti.

Pantene Saç Stilisti Önder Tiryaki, Neslihan Atagül Doğulu'yu, bu senenin Pantene Yıldızı Parlayan isimleri Afra Saraçoğlu, Aslı Bekiroğlu ve Merve Çağıran'ı Nişantaşı'ndaki stüdyosunda ağırlayarak bu özel gecede en iyi hallerine dönüşmeleri için saç bakım önerilerini paylaştı.

Keyifli anların yaşandığı gün boyunca, Neslihan Atagül Doğulu ve genç oyuncular sosyal medya hesaplarında yayımladıkları içeriklerle tören öncesi heyecanlarını hayranları ile paylaştı. Pantene Marka Yüzü Neslihan Atagül Doğulu ile güzel bir uyum yakaladıklarını belirten Yıldızı Parlayanlar, Önder Tiryaki ile beraber bu özel gece için saç modellerini karar verdiler.