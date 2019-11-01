45 ressam 'Cumhuriyet'in Işığında' boyadı

Küçükçekmece Belediyesi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk ve Cumhuriyet değerlerinin tuvale yansıdığı, özel bir resim sergisine ev sahipliği yaptı.



İstanbul Sulu Boya Topluluğu Derneği (Art-İst ) üyesi 45 ressamın, 110 adet sulu boya çalışmasının yer aldığı 'Cumhuriyet'in Işığında' başlıklı serginin açılışına çok sayıda sanatsever katıldı. Sulu boya tekniği ile yapmış olduğu çalışmalarla adından söz ettiren ressam Burhan Özer'in sergi açılışında canlı performansla çalıştığı Atatürk portresi sanatseverler tarafından ilgiyle izlendi. Art- İst Sulu boya Derneği Başkanı Muhammet Köymen, sezonun ilk sergisini Küçükçekmece Belediyesi ev sahipliğinde açmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Cumhuriyetin ışığında sanatımızı devam ettiriyoruz. Atatürk ve cumhuriyet değerleri üzerine yaptığımız çalışmaları Küçükçekmece'de bir araya getirmekten mutluyuz. Bu konuda bizlere destek veren Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye teşekkür ediyorum" diye konuştu.



16 Kasım'a kadar açık



Sergide sulu boya tekniği ile yapılmış, ağırlığı Atatürk portreleri ve cumhuriyet değerlerinden oluşan 110 adet karma resim çalışması yer alıyor. CKSM'deki sergi 16 Kasım'a kadar sanatseverler tarafından gezilebilecek. Sergiye katılan sanatçılar ise şöyle açıklandı: "Ahmet Oğraş, Ayça Özağaç, Ayşe Tekinkuş, Ayten Parteş, Banu Döğme, Bilge Akon, Burhan Özer, Dilek Bozkurt, Faik Başhan, Feyza Öztürk, Füsun Değirmencioğlu, Füsun Kuseyrioğlu, Gonca Şanal, Gül Yıldırım Coşan, Gülay Aytan, Gülden Gökmenoğlu, Gülsen Erdem, Halil Erdem, Hatice Tekin, Işıl Özışık, Jale Saraçoğlu, Kadriye Türker, Maura Thornton, Meltem Koyuncu, Naciye Sarkadılar, Nazan Alpman, Neşe Gül Ağan Ünal, Nuray Nizam, Orhan Gürel, Sait Günel, Selvet Duru, Serdar Ersun, Sibel Katırcıoğlu, Şebnem Altuntaş, Şükran Arıcan, Tülay Özçanak, Ülkü Şahin, Ümit Özcan, Yusuf Alıkan, Zarife Alemdar." - İSTANBUL

Kaynak: İHA