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45 saniyelik akü hırsızlığı kamerada

KONYA'da 2 hırsızın, park halindeki otomobilin aküsünü 45 saniyede çaldığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

03.01.2020 09:51 | Son Güncelleme: 03.01.2020 09:52 45 saniyelik akü hırsızlığı kamerada

KONYA'da 2 hırsızın, park halindeki otomobilin aküsünü 45 saniyede çaldığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi. Hırsızların, yanlarından geçen sürücülere ve yayalara aldırış etmediği görüldü. 

Olay, 27 günü saat 18.00 sıralarında, merkez ilçesine bağlı Uluırmak Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki otomobilin yanına gelen 2 hırsız, kaputu kaldırdı. Hırsızlar, 45 saniyede aküyü sökerek, olay yerinden hızla ayrıldı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi. Görüntülerde hırsızların, yanlarından geçen sürücülere ve yayalara aldırış etmediği görüldü. 



Aralık, Meram, Güncel

Kaynak: DHA

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