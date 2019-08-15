45 yıldır tahıl öğüterek geçimini sağlıyor

Kütahya'nın Aslanapa İlçesi Tokul köyünde yaşayan Mehmet Kıvrak, 45 yıldır tahıl ve bulgur öğüterek geçimini sağlıyor.



Eskiden olduğu gibi şu anda da un öğüttüğünü belirten Kıvrak, " Değirmencilik bende bir tutkudur. Ömrüm bu işle geçti. İlk zamanlarda köylerden at ile, hatta kağnı ile buğday, arpa getiriler, bizde arpa unu, buğday unu yapardık. Hasat zamanı günlerce sıra bekleyen köylülerimiz olurdu. Bu bekleyişte doyumsuz sohbetler ve güzel anılar biriktirdik. Şimdi artık teknoloji var. Ondanda öte, buğdayı verip hemen un alınabiliyor. Ama öğütme un gibisi yok" dedi.



73 yaşında hala çalışmaya devam ettiğini belirten Mehmet Kıvrak, "Eskisi gibi olmasa da buraya traktörle Aslanapa'nın çeşitli köylerinden un öğütmeye gelirler. Teknoloji bir tarafı ile iyi iken diğer tarafı ile kötü. Çünkü eski usul adetlerimiz yok oluyor. Ben değirmencilik sayesinde evlatlarımı büyütüp okuttum. Çok şükür yuvalarını kurdum ve emekli oldum. Şimdi hasat zamanı sona erdi. Buğday öğütmeye başladık. Bu yaşımda hala işimi severek yapıyorum " diye konuştu. (YD-EFE) - KÜTAHYA

Kaynak: İHA