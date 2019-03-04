Bartın'da 45 Yıldır Çözüm Bekleyen Hisseli Parsel Sahipleri, Tapularına Kavuşmaya Başladı

Bartın Belediyesi yaptığı yeni İmar Planı ile 45 yıldır çözüm bekleyen hisseli parsel sahiplerini tapu belgelerine kavuşturmaya başladı.

9 etaplı olan hisseli parsel tapulandırma çalışmasının ilk etabı Aladağ Mahalle'sinde gerçekleşti. Törende 20 aile tapularını Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın elinden aldı.

"ÖZEL SEKTÖRLE BİRLİKTE ÇALIŞTIK"

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın "İmar Planı çalışmalarımızı hisseli parsellere de uygun olarak 2012 yılında başlattık. 70 milyon metrekarelik bir alan üzerinde revizyon imar planını gerçekleştirdik. 45 yıllık kangren olmuş tapu sorunun çözümü için vatandaşlarımıza söz vermiştik. 19 mahalle 22 mücavir alan bölgesini içinde barındıran bu plan 21 kurum ve kuruluştan görüş alınarak 2019 yılında bitti. Bartın'ın 50 yılına hizmet edecek bir plan. Hisseli parsellere tapu verilmesi ile ilgilide bir yıldır çalışma yapıyoruz. İmar Müdürümüz Metin Bey ve personelimiz bu sorunu çözebilmek için sabahlara kadar çalıştılar. Ayrıca bu işi hızlandırmak adına özel sektörle de birlikte çalıştık.

"BENİ EN ÇOK MUTLU EDEN ÇALIŞMALARDAN BİR TANESİ"

Bartın'da bu sorunu yaşayan 9 bölge var. Aladağ 16.17. Sokaklar, Aladağ Mahallesi'nin orta kısmı ve 40. Cadde'si, Karaköy Mahallesi İmam Hatip Okulunun olduğu alanda 2 bölge, Esentepe Mahallesi Dere Sokak'ta 1 bölge, Tuna Mahallesi'nde 1 bölge ve Karaçay'da 2 bölge olmak üzere yaklaşık bin aileyi ilgilendiren bu sorunu Allah'a şükürler olsun ki çözüme kavuşturduk. Bugün 20 vatandaşımıza tapularını vereceğiz. Kanuni süreçlerin sonunda diğer vatandaşlarımızı da bu sorundan kurtararak tapularını vereceğiz. Allah nasip eder, tekrar göreve gelirsem bu vatandaşlarımıza da tapularını vermek bizlere nasip olur. Bu çalışmamızı da hiçbir vatandaşımıza para harcatmadan gerçekleştirdik. 10 yıllık görev süremde birçok çalışma gerçekleştirdik. Beni en çok mutlu eden çalışmalardan bir tanesi bu çalışmamız oldu. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Konuşmasının ardından Başkan Cemal Akın, 20 aileye tapularını takdim etti.

Kaynak: İHA