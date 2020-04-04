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45 yıllık İnönü Üniversitesi tarihi kitap ve belgesel oldu

3 Nisan 1975 tarihinde kuruluşu gerçekleşen Malatya İnönü Üniversitesi'nin kuruluş öncesinden günümüze kadar olan kuruluş ve gelişme süreci kitap ve belgesel olarak yayımlandı.

04.04.2020 13:31 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:31
45 yıllık İnönü Üniversitesi tarihi kitap ve belgesel oldu
3 Nisan 1975 tarihinde kuruluşu gerçekleşen Malatya İnönü Üniversitesi'nin kuruluş öncesinden günümüze kadar olan kuruluş ve gelişme süreci kitap ve belgesel olarak yayımlandı.

İnönü Üniversitesinde Şube Müdürü olarak görev yapan Araştırmacı Yazar Nezir Kızılkaya'nın hazırladığı kitabın baskısı İnönü Üniversitesi Yayınevi tarafından gerçekleştirilerek kurum belleğine kazandırıldı.

İnönü Üniversitesinin kuruluşunda ve gelişme sürecinde katkısı olan sivil toplum kuruluşları, milletvekilleri, gazeteciler, İnönü Üniversitesinde görev yapan rektörler ve öğretim üyeleri ile yapılan görüşmeler de kayıt altına alınarak belgesel film olarak düzenlendi.

İnönü Üniversitesinin kuruluşunda ve bu günlere gelmesinde emeği olan herkesle görüşmeye büyük özen gösterilerek, Malatya'nın bir üniversiteye kavuşması için uzun yıllar boyunca bu işe gönül vermiş ve dert edinmiş insanların olağanüstü ve ısrarlı çalışmalarının başarı hikayesi belge ve bilgiler eşliğinde ayrıntılı olarak ortaya konuldu.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, 45 yıllık İnönü Üniversitesi'nin tarihi kitap ve belgesel olmasıyla ilgili olarak, "İnönü Üniversitesinin dünü ve bugünü arasında bir köprü görevi üstlenecek ve üniversitenin kurumsal hafızasına önemli katkılar sağlayacak olan ve 15 aylık bir çalışma sonucunda hazırlanan kitap ve belgesel çalışması, hem İnönü Üniversitesinin tanıtımına katkı sunacak, hem de üniversitenin kuruluşundan itibaren aldığı mesafeyi göstererek, kurumsal gelişmenin somut bir biçimde ortaya çıkmasına imkan sağlayacaktır. Kitap ve belgesel filmin, mezun ve mevcut öğrencilerin, üniversite çalışanlarının ve bütün paydaşlarının kurumu tanıması ve ortak bir kurumsal kültürü benimsemesine katkı sağlayacağı düşünülmektedir" dedi.

23 dakika olarak hazırlanan 45 yıllık İnönü Üniversitesi belgeselinin İnönü üniversitesi web sitesinde izlenebileceği kaydedildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya İnönü Üniversitesi, Malatya, Güncel
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