Haberler » Güncel » 450 kilogramlık orkinos 2 saatte tükendi - Haber

450 kilogramlık orkinos 2 saatte tükendi

DENİZLİ balık pazarında satışa çıkarılan 450 kilogramlık orkinos, halkın ilgisini çekti.

12.01.2020 18:00 | Son Güncelleme: 12.01.2020 18:00450 kilogramlık orkinos 2 saatte tükendi

DENİZLİ balık pazarında satışa çıkarılan 450 kilogramlık orkinos, halkın ilgisini çekti. Kilosu 50 TL'den alıcı bulan balık, yaklaşık 2 saatte tükendi.

'in Çeşme ilçesinde yakalanan 2 metre uzunluğunda 450 kilogram ağırlığındaki orkinos, 'de balıkçılık yapan Fikret Uzkuç tarafından satılmak üzere Denizli'ye getirildi. Denizli balık pazarında sergilenen dev balık, ilgi çekti. Tezgahta alıcı bekleyen orkinosun kilosu 50 TL'den satıldı. Balıkçıda tavada pişirilen orkinosla, halka tadım da yaptırıldı.Esnaf Uzkuç, "30 yıldır balıkçılık yapıyorum. Son 5 yıldır sattığım en büyük balık bu oldu. Orkinos kemiksiz ve kılçıksız bir balıktır. Vatandaşları balığa ilgisi çok iyiydi. 2 saatte tamamını sattım" diye konuştu.



Denizli, İzmir, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:15  Katar Emiri Temim bin Hamad es-Sani, İran'da - İran Cumhurbaşkanı Ruhani - Haber
19:14  Adıyaman'da hafif ticari aracın çarptığı çocuk yaralandı - Haber
19:12  Ev yangını - Haber
19:11  Valilikten Kilyos'taki deniz kazası açıklaması - Haber
19:06  İran: "Yeşil alan ve sivil zararı Ukrayna karşılayacak" - Haber
17:48  Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan kadın ifade değiştirince, kocası tutuklandı - Haber
16:49  Süleyman Soylu: Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Haber
16:33  Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar yağışı yeniden etkisini gösterecek - Haber
16:25  Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hassasiyeti köydeki vatandaşlara sigarayı bıraktırdı - Haber
16:05  İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı: Keşke ben de düşen uçakta olsaydım - Haber
12.01.2020 19:19:37