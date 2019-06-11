450 metre yükseklikte mezuniyet heyecanı

Kastamonu
'nun Azdavay
ilçesindeki Çatak
Kanyonu'nda 450 metre yükseklikte yapılan cam terasta ortaokul öğrencileri, mezuniyet heyecanı yaşadı. İl merkezindeki Ceritoğlu Ortaokulundan mezun olan 30 öğrenci, öğretmenleri eşliğinde geldikleri cam terasta mezuniyetlerini kutlayarak havaya kep fırlattı. Terasa ilk çıkarken tedirginlik yaşayan öğrenciler, korkularını yendikten sonra fotoğraf çekilerek 7 kilometrelik kanyonu izledi.
Ceritoğlu Ortaokulu Fen Bilgisi Öğretmeni Özgür Hüseyinbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin çifte heyecan yaşadıklarını söyledi. Güzel bir gün geçirdiklerini dile getiren Hüseyinbaş, "Cam
teras, 450 metre yüksekliğiyle gelenlere büyük heyecan yaşatıyor. Öğrencilerimiz de mezuniyet heyecanının yanında bu heyecanı da bizimle beraber yaşadı." dedi. Öğrencilerden Şeyma Nur Çelebi
ise mezuniyet törenini kapalı mekan yerine açık havada yapmak istedikleri için cam terasa geldiklerini anlattı. Terasa çıkarken heyecanlandıklarını belirten Meryem
İrem Sezer de cam teras ve doğayı çok beğendiğini kaydetti.
Kaynak: AA
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