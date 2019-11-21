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450 yıllık hamam çocuklar için maviye büründü

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Mimar Sinan'ın eseri 450 yıllık tarihi hamamı mavi ışıkla aydınlatıldı.

21.11.2019 10:45 | Son Güncelleme: 21.11.2019 10:50450 yıllık hamam çocuklar için maviye büründü
'nin Lüleburgaz ilçesinde 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Mimar Sinan'ın eseri 450 yıllık tarihi hamamı mavi ışıkla aydınlatıldı.

Birçok ülkede çocuk sorunlarına dikkat çekmek için kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında yurt genelinde çok sayıda yapı mavi ışıkla aydınlandı. Bu yapılardan biri de Mimar Sinan'ın ustalık dönemi eserlerinden olan 450

yıllık Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi Hamamı oldu. Tarihi hamam Lüleburgaz Belediyesi tarafından sabah saatlerine kadar mavi ışıkla aydınlatıldı. BM ve UNICEF öncülüğünde mavi ile aydınlatılan mekanlar arasında yer alan Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi Hamamı'nda renkli görüntüler ortaya çıktı. - KIRKLARELİ

Çocuk Hakları Günü, Mimar Sinan, Kırklareli, Güncel

Kaynak: İHA

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