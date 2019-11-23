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46 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki 46 düzensiz göçmen yakalandı.

23.11.2019 22:08 | Son Güncelleme: 23.11.2019 22:09
'nin ilçesinde, yasa dışı yollarla 'ın Midilli Adası'na gitme hazırlığındaki 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Geyikli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakeçili köyü Aktaş sahili yakınlarındaki ormanlık ve kırsal alanda düzensiz göçmenler olduğu bilgisine ulaştı.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 46 kişiyi yakaladı.
Düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
46 düzensiz göçmen yakalandı

Midilli Adası, Yunanistan, Çanakkale, Ezine, Güncel

Kaynak: AA


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