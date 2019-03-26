46 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Çanakkale

Çanakkale
'nin Ayvacık
ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan
'ın Midilli Adası
'na geçmek isteyen 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Alınan bilgiye göre, yasa dışı geçişleri engellemek için çalışmalarını sürdüren Ayvacık Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Korubaşı
Köyü Yeşil Liman mevkisindeki zeytinlik alana operasyon düzenledi.
Operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan
uyruklu 46 düzensiz göçmen yakaladı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.
Yunanistan, Midilli Adası, Ayvacık, Çanakkale, Güncel
Kaynak: AA