22.06.2019 12:51
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46 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmeye çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Çanakkale 'nin Ayvacık ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan 'ın Midilli Adası 'na gitmeye çalışan 46 düzensiz göçmen yakalandı.
Sivrice Burnu açıklarında rutin devriye görevini yürüten sahil güvenlik ekipleri, Midilli'ye doğru giden bir bot tespit etti.
Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 45'i Afganistan ve biri İran uyruklu, 46 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen göçmenlere burada giysi ve yiyecek yardımı yapıldı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.46 düzensiz göçmen yakalandı - ÇANAKKALE
Kaynak: AA
Yunanistan , Midilli Adası , Ayvacık , Çanakkale , Güncel

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