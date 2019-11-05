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46 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

Kahramanmaraş'ta, narkotik dedektör köpekle bir çekici araçta yapılan aramada 46 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

05.11.2019 21:47 | Son Güncelleme: 05.11.2019 21:49
Kahramanmaraş'ta, narkotik dedektör köpekle bir çekici araçta yapılan aramada 46 kilo 600 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Diyarbakır'dan batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatının yapılacağı istihbaratı üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Pazarcık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda (TAG) bir çekici araç durduruldu.
"Atos" isimli narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla yapılan aramada, 46,6 kilogram kubar esrar maddesi ele geçirildi.
Aracın şoförü S.Y, gözaltına alındı.
46 kilo 600 gram esrar ele geçirildi

Kahramanmaraş, Diyarbakır, Narkotik, Güncel

Kaynak: AA


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