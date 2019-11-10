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46 metrelik kebap saniyeler içinde tüketildi

Kahramanmaraş'ta bir kebapçı açılışında hazırlanan 46 metre uzunluğunda dev Adana kebabı saniyeler içinde tüketildi.

10.11.2019 13:10 | Son Güncelleme: 10.11.2019 13:12
'ta bir kebapçı açılışında hazırlanan 46 metre uzunluğunda dev kebabı saniyeler içinde tüketildi.
Adana'dan Kahramanmaraş'a gelerek lokanta açan Salih Oral, açılışlında Maraş'ın plakasına atıf yaparak 46 metre uzunluğunda dev Adana kebap hazırlattı. Onlarca usta tarafından hazırlanan 46 metrelik kebap 20 dakikada pişirildikten sonra 30 saniye de tüketildi. Açılışta vatandaşlara 5 bin adet Adana şiş kebabı da ikram edildi. Daha önce 'da 40 metre uzunluğunda Adana kebabı pişirdiklerini söyleyen Oral, Kahramanmaraş'ın plakasının 46 olması nedeniyle kendi rekorumuzu kırarak 46 metre uzunluğunda Adana kebabını yaptıklarını ve vatandaşlara ikram ettiklerini söyledi.
Kahramanmaraş'ta dondurma ile kebabı buluşturduklarını söyleyen Oral, "Biz Adana'dan geldik Kahramanmaraş'a 46 metre uzunluğunda gerçek adana kebabı tattırmaya ve 600 kişilik kebabı yedirmeye geldik. Kahramanmaraş dünyanı en güzel dondurmasını yapıyor ve dünyanın en güzel kebabı ise Adana'da yapılıyor. Biz de iki lezzeti birleştirmek istedik. Dünya rekor denemesi kıyma olarak Fransa'da yapılmış ve 5 metre 60 santim ile Guinness Rekorlar Kitabına girmiş. Biz bunu daha önce Ankara'da 40 metre yapıp rekor kırmıştık. ve bu kez de Kahramanmaraş'ın plakası olan 46'ya atıfta bulunarak 46 metre uzunluğunda yaptık. Burada işletmemizin açılışı nedeniyle de vatandaşlara şuana kadar 5 bin şiş Adana kebabı ikram ettik" ifadelerini kullandı.
(Muhammet Özer - Halil Ulubey/İHA)
46 metrelik kebap saniyeler içinde tüketildi

Kahramanmaraş, Ankara, Adana, Güncel

Kaynak: İHA


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