46. Pantene Altın Kelebek oylaması rekor sayıda katılım

Tüm yılın heyecanla beklenen günü Pantene Altın Kelebek'te bu yıl rekor sayıda oy kullanıldı. 17 milyonun üzerinde oyun kullanıldığı tören için heyecan dorukta.

Dünyanın 1 numaralı saç kremi markası1 Pantene ve Hürriyet Gazetesi'nin iş birliğiyle gerçekleştirilen, en iyilerin günü Pantene Altın Kelebek'te bu yıl 17 milyonun üzerinde oy kullanıldı. Son 5 yılın en yüksek halk katılımı ile bu yıl oylamada rekor kırıldı.

Gün en iyilerin günü olacak!

Bu yıl halkın yoğun ilgi gösterdiği Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'ne sayılı günler kaldı. Halkı oylamasının sona ermesinin ardından sırada jüri değerlendirmesi var. Her yıl olduğu gibi bu yıl da %70 halkın ve %30 jürinin oyları ile yılın yetenekleri ve başarılarıyla adından söz ettiren isimler belirlenecek.

Herkesin heyecanla beklediği ödül töreninin en çok merak edilen kategorilerinden biri olan 'Pantene Yıldızı Parlayanlar Ödülü' ise bu yıl 5'inci kez sahiplerini bulacak. Pantene Altın Kelebek Özel Jürisi tarafından, gelecek vaat eden oyuncular arasından seçilen 'Pantene Yıldızı Parlayanlar Ödülü'nün bu yılki sahipleri Alina Boz, Ebru Şahin ve İlayda Alişan oldu. Yıl içinde sergiledikleri başarılı performansları ve yetenekleri ile 28 Şubat'ta gün onların günü olacak!