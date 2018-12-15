46 Yıl Sonra Gelen Kıskançlık İtirafı...ilkokul Arkadaşları Yıllar Sonra Yeniden Buluştular

46 yıl sonra gelen kıskançlık itirafı...İlkokul arkadaşları yıllar sonra yeniden buluştular84 yaşındaki Müşerref Öğretmen, 46 yıl sonra öğrencileri ile buluştu
BALIKESİR - Balıkesir Altıeylül
İlkokulu 1972 yılı mezunu 5-C sınıfı öğrencileri 84 yaşındaki öğretmenleri Müşerref Şentürk ve diğer dönem öğrencileri buluştu. Duygu dolu anların yaşandığı sınıfta 46 yıl sonra açıklanan kıskançlık itirafı herkesi şaşırttı. Öğretmen Şentürk "Yanlış işlerde biraz kızmışımdır. Cetvelde vurdum, kulakta çektim ama buna rağmen sizleri çok seviyordum bayramlarda öpüyordum sizleri" şeklinde konuştu. Balıkesir Altıeylül İlkokulu 5-C sınıfı öğrencileri tarafından düzenlenen buluşma gününde duygu dolu anlar yaşandı. Buluşmaya çocuklarıyla ve eşleriyle katılan öğrenciler de oldu. Yıllar sonra sınıflarındaki eski sıralarına oturan öğrenciler öğretmenlerinin gelmesiyle birlikte ayağa kalktı. Eski günlerin yad edildiği buluşmada akıllarda kalan hatıralar aktarıldı. 84 yaşındaki sınıf öğretmeni Müşerref Şentürk öğrencilerine ilk öğretmenliğe başladığı zor yılları anlattı. Gittiği yerlerde çok sıkıntı çektiğini ifade eden Şentürk "Balıkesir'e geldiğim zaman mutlu bir hayat yaşamaya başladım. 26 Eylül
1958 yılında Adana
Öğretmen Okulu'ndan mezun oldum. Yatakhanemizde soba bile yoktu mevsimin sıcaklığından. 28 Ekim 1958 yılında İzmir
'in Çileme Köyüne tayin oldum. Ben okulu tahtasıyla, sırasıyla alacağım zannettim. Baktım ne sıra ne sandalye ne de tahta var. O kadar üzüldüm ki, annem bana kızım öğretmenliği bırak bu köyden dönelim dedi. 5-6 yıl mecburi hizmetim vardı" dedi."Cetvelde vurdum, kulakta çektim"Öğretmenliğin duygusal bir meslek olduğuna dikkat çeken Şentürk "İnanın çocuklarım olsaydı onları sizler kadar rahat büyütüp, sınıflarına rahat gidip, rahatça ders yapamazdım. Evladım yok sizlersiniz, oğlum yok erkekler birer oğlum. Sizleri çok sevdim. Bilmiyorum ama yanlış işlerde biraz kızmışımdır cetvel vurduğum da olmuştur. Kulaklarınıza asıldığım günlerde olmuştur muhakkak. Ama buna rağmen sizleri çok seviyordum bayramlarda öpüyordum sizleri" şeklinde konuştu."Yıllar sonra açıklanan kıskançlık itirafı"Sevgi Döker Altıeylül İlkokulundan 1972 yılında mezun olduğunu belirterek "Öğretmenimizle 8 yıl önce bir gün Akçay
'da karşılaştım. Daha sonra devam etti kendisiyle görüşmelerimiz başladı. Ardından arkadaşlarımızı toplamaya başladık sosyal medya sayesinde bir birimizi bulduk. Bundan 4 sene evvel bir küçük toplantımız oldu arkadaşlarla şimdide daha büyük olarak öğretmenimizin diğer öğrencileri ile birlikte 4 dönem öğrencileri burada. Onlarla birlikte toplandık. İçimde yıllar öncesinden kalan küçük bir kıskançlık ve haset kaldı. O da Kızılay
Kolu başkanı oldum, Temizlik kolu başkanı oldum, sınıf başkanı olamadım. Şimdi kendimi sınıf başkanı ilan ediyorum" dedi.Buluşmaya Antalya
'dan kayılan 1972 yılı mezunu Atilla Gönültaş, "Beni buraya getiren tek şey öğretmenimiz ve arkadaşlarımız. Öncelikle burada okumuş olan ve vefat eden arkadaşlarımızı rahmetle anıyorum. Artık hepimiz yaşlandık. Ne mutlu bize hala öğretmenimiz sağlık ve sıhhat içinde. Onu hepimiz çok seviyoruz"şeklinde konuştu.1977 yılı mezunu Ayla Saylan Pazarcık
ise "Biz yaklaşık olarak 2 yıldan beri bunu artık geleneksel hale getirdik. Öğretmenimiz çok değerli bir öğretmen. Bende öğretmenim bu mesleği ondan öğrendim diyebilirim. Ondan feyz aldım" dedi.
Altıeylül,Balıkesir
15 Aralık 2018 Cumartesi 09:32