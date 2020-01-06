Haberler » Güncel » 460 ailenin mutluluğuna ortak olundu! - Haber

460 ailenin mutluluğuna ortak olundu!

Narlıdere Belediyesi tarafından Ağustos ayında başlatılan "Hoş geldin Bebek" uygulaması kapsamında, 5 ayda 460 adet yeni doğan seti dağıtıldı.

06.01.2020 16:08 | Son Güncelleme: 06.01.2020 16:09 460 ailenin mutluluğuna ortak olundu!

Aileleri mutlu eden projeye 2020 yılında da devam edileceği belirtildi. Başkan Ali Engin "Kötü günlerde olduğu gibi, mutlu günlerde de vatandaşlarımızın yanında oluyoruz" dedi.

AİLELERE YENİDOĞAN SETİ HEDİYE EDİLİYOR

Belediyesi, Ağustos ayında başlattığı "Hoş geldin Projesi" ile yeni anne baba olan çiftlerin mutluluğuna mutluluk kattı. Ağustos ayından bu yana, bebek sevinci yaşayan 460 ailenin sevincine ortak olundu. Kurulan özel ekip tarafından yapılan sürpriz ziyaretlerde, içerisinde bebek bezi, zıbın takımı, pudra, biberon, kolonyalı mendil ve şampuan gibi çeşitli bakım ürünleri ile Belediye Başkanı Ali Engin'in mektubunun yer aldığı çantalar armağan edildi. Aile bütçelerine küçük de olsa katkı sunan uygulama, Narlıderelileri memnun etti, armağanlar sevinçle karşılandı.

"İYİ GÜNDE DE KÖTÜ GÜNDE DE YANINIZDAYIZ "

Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin "Anne- baba olmanın heyecanını yaşayan çiftlerimizi tebrik etmek, ailemizin yeni fertlerinin ihtiyaçlarına bir nebze de olsa katkıda bulunabilmek için 5 ay önce 'Hoşgeldin Bebek' projemizi başlattık. Bu proje kapsamında kurduğumuz ekibimiz, Narlıderemizde yeni doğan her bebeği ziyaret ediyor, ömür boyu mutluluk ve sağlık dileklerimizi iletiyor. Bugüne kadar 460 çiftimizin mutluluğunu paylaştık. Bundan sonra da insan odaklı hizmetlerimizle, iyi günde de kötü günde de vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.


Ali Engin, Narlıdere, Bebek, Güncel

Kaynak: Bültenler

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:30   Bornova'nın Avrupa Birliği Projesi başarıyla tamamlandı - Haber
16:30   Karda mahsur kalan öğrenciler kurtarıldı - Haber
16:30   Chp'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi - Haber
16:30   Kadıköy'de ağaç otomobilin üstüne devrildi - Haber
16:26   Odunpazarı Belediyesi ekipleri karla mücadele için seferber oldu - Haber
14:07   Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Haber
14:05   Avustralya'daki yangında, bir itfaiye erinin yavru kanguruyu kurtardığı görüntüler gündem oldu - Haber
13:16   Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
12:00   İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı - Haber
6.01.2020 16:38:21