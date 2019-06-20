20.06.2019 14:34
Haberler»Güncel»Haber

460 bin bakaya ve asker kaçağı için yeni formül

460 bin bakaya ve asker kaçağı için yeni formül

AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti, yaklaşık 460 bin bakaya ve yoklama asker kacağının, bedelli askerlikten kuraya girmeden, bir kere yararlanması için yeni formül üzerinde anlaştı.

AK Parti, CHP,MHPveİYİ Parti, yaklaşık 460 bin bakaya ve yoklama asker kacağının,bedelliaskerlikten kuraya girmeden, bir kere yararlanması için yeni formül üzerinde anlaştı.
TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri sürdürülen 'Asker Alma Kanunu'nun bazı maddelerinde değişiklik yapılacak. Yaklaşık 460 bin bakaya ve asker kaçağının, bedelli askerlikten bir kere yararlanmaları için yeni formül üzerinde anlaşıldı. Buna göre, teklife geçici madde eklenecek. Bakaya ve asker kaçaklarının, belirlenecek tarihte bedelli karşılığı olan parayı yatırmaları halinde, kuraya girmeden bedelli askerlikten yararlanmaları sağlanacak. Değişikliğin, görüşmelerine devam edilen yasa teklifine geçici madde olarak eklenmesi öngörülüyor.
İDARİ PARA CEZALARINA AF
Bakaya ve yoklama kaçakları için verilen idari para cezalarının da bir kere affedilmesi öngörülüyor. Askerliğini yapmış olanları kapsayacak af düzenlemesinin de Genel Kurul'da görüşmeleri sürdürülen kanuna, geçici maddeyle eklenmesi üzerinde iktidar ve muhalefet parti gruplarının anlaştığı belirtildi.


- Ankara
Kaynak: DHA
AK Parti,bedelli,Güncel

Son Dakika Haberleri
15:20Turgutlu'da 3. kattan düşen işçi yaralandı
15:20Zonguldak'ta tarım aracı devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
15:20GRAFİKLİ - Mısır yönetiminin yasakları Mursi'nin ölümünü hızlandırdı
15:19AB Türkiye Büyükelçisi hayran olduğu o kente gitti parşömeni yerinde gördü
15:19KAYSERİ'DE YAPILAN ALEMLER, CAMİLERİ SÜSLÜYOR
15:19Sandıklı'da yıl sonu sergi açılışı - AFYONKARAHİSAR
15:19Ailesinin geçimini sağlamak için bisküvi satan Suriyeli kızın hayali öğretmen olmak - EL