466 Milyon Dolar İhracat Değerlerine ulaşan aydınlatma sektörü atağa kalktı

Türkiye aydınlatma imalatı sektörü son dönemde ölçek büyüttü. Katma değerli üretim modelinde istikrarlı şekilde gelişen sektör, son 10 yılda elektrikli aydınlatma ekipmanları imalat sanayinde üretimini yüzde 112,7 arttırmayı başardı. 4.375 firmanın faaliyet gösterdiği ve 25 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayan aydınlatma sektörünün 2018 yılında ihracatını yüzde 4,7 oranında arttırdığını ve 466 milyon dolar ihracat değerlerine ulaştığını belirten AGİD - Aydınlatma Gereçleri İmalatçıları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fahir Gök, alınan korunma önlemlerinin de etkisi ile ithalatın ise yüzde 15,4 gerileyerek 727 milyon dolardan 615,37 milyon dolara indiğini ifade etti.

Türkiye ve bulunduğu coğrafya, Çin için çok önemli ve vazgeçilmez

18-21 Eylül 2019 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde yapılacak IstanbulLight, 12. Uluslararası Aydınlatma & Elektrik Malzemeleri Fuarı ve Kongresi öncesinde sektöre dair önemli açıklamalarda bulunan AGİD Başkanı Fahir Gök, sektörün potansiyelinin daha verimli bir şekilde değerlendirilmesiyle birlikte aydınlatma ekipmanlarında son yıllarda giderek azalan dış ticaret açığının kapatılarak net ihracatçı konuma geçilebileceğine inandığını ifade etti. Gök, ihracat ve ithalattaki gelişmelere bağlı olarak elektrikli aydınlatma ekipmanları dış ticaret dengesinin küçülmekte olduğunu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın aldığı önlemler ve sektörün sergilediği büyük performans sayesinde 2013 yılında 444,59 milyon dolar olan açığın 2018 yılında 149,35 milyon dolara kadar gerilediğinin altını çizdi. Bakanlığın Çin'in aydınlatma sektöründe Türkiye'de yatırım yapması konusundaki çalışmalarına da değinen Gök, "Yakın zamanda yeni işbirlikleri, sıfırdan satın almalar, yeni şirket kurmalar çok duyacaksınız. Türkiye ve bulunduğu coğrafya Çin için çok önemli ve vazgeçilmez" dedi.

Kamunun enerji verimliliği politikaları, iç pazarı yüzde 10-15 büyütebilir

Ülkemizde özellikle son yıllarda giderek önem kazanan ve stratejik hedefler arasında yer alan enerji verimliliği konusuna dikkat çeken ATMK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sermin Onaygil ise, elektrikli aydınlatma ekipmanları iç pazarının önemli bir büyüme potansiyeli sunduğunu ifade etti. Bu potansiyelin değerlendirilmesinin özellikle kamunun uygulayacağı politikalar ve projeler ile yakın ilişkili olduğunu belirten Onaygil, kamunun enerji verimliliği hedefi doğrultusunda LED değişimi odaklı ve akıllı şehir projelerini hayata geçirmesi gibi yenileme pazarını harekete geçirecek zorunluluklar getirmesi durumunda iç pazarın yılda yüzde 10 ila 15 oranında büyüyerek 3,89 milyar dolara kadar ulaşabileceğinin öngörüldüğünü söyledi.

Aydınlatmaya dair her şey Eylül ayında IstanbulLight Fuarı'nda

Aydınlatma sektörünün tek uluslararası fuarı IstanbulLight'ta, teknik aydınlatma armatür üreticileri ve ithalatçıları, dekoratif aydınlatma armatür üreticileri ve ithalatçıları, lamba üretici ve ihracatçıları, aydınlatma kompenent üretici ve ithalatçıları, aydınlatma tasarım firmaları, elektrik aydınlatma taahhüt grupları, elektrik malzemeleri üreticileri ve ithalatçıları, aydınlatma kontrol ekipmanları üreticileri ve ithalatçılarından ulusal ve uluslararası firmaların ürün ve hizmetleri yer alacak.