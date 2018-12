07 Aralık 2018 Cuma 19:08



Ben Enes Batur , En yüksek uçuş sınıfı olan First Class uçak bileti aldım Emirates den Economy Class ve Business Class 'tan büyük olan First Class Toplamda New York Dubai Arası 47.000 TL fakat ben daha ucuz olan 15.000 TL ye aldım ve deneyim ledim en pahalı uçak bileti seyahati #BunaDeğerMi , güzel ve eğlenceli ve komik bir video oldu iyi seyirler.