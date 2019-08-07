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47. Folkart TSYD'de finalin adı: Altınordu-Menemenspor

47. Folkart TSYD Ege Kupası yarı final maçında Karşıyaka'yı 1-0 mağlup eden Menemenspor finale yükseldi.

07.08.2019 21:41 47. Folkart TSYD'de finalin adı: Altınordu-Menemenspor
47. Folkart TSYD Ege Kupası yarı final maçında Karşıyaka'yı 1-0 mağlup eden Menemenspor finale yükseldi.

Bu yıl 47. kez düzenlenen Folkart TSYD Ege Kupası'nın yarı final maçında Karşıyaka ile Menemenspor karşılaştı. İzmir Atatürk Stadındaki mücadelenin ilk yarısı golsüz sona ererken, 80. dakikada Hüseyin Çolak'ın golüyle öne geçen Menemenspor maçı 1-0 kazanarak finalde Altınordu'nun rakibi oldu.

Final Cuma günü

47. Folkart TSYD Ege Kupası'nın final mücadelesi ise Cuma günü yine İzmir Atatürk Stadında oynanacak. Altınordu ile Menemenspor kupa için mücadele edeceği maç saat 19.30'da başlayacak. - İZMİR

Türkiye Spor Yazarları Derneği, Altınordu, Karşıyaka, Ege, Spor

Kaynak: İHA

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