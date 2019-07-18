18.07.2019 15:01
Haberler» Spor» Haber

47. Folkart TSYD Ege Kupası, 6 Ağustos'ta başlayacak

47. Folkart TSYD Ege Kupası, 6 Ağustos

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesince 47. kez düzenlenen TSYD Ege Kupası, 6 Ağustos'ta başlayacak.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesince 47. kez düzenlenen TSYD Ege Kupası, 6 Ağustos'ta başlayacak.
TSYD İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, organizasyona Altay, Altınordu, Karşıyaka ve Menemenspor katılacak.
Folkart'ın ana sponsor olduğu, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfının katkı sağladığı turnuvada taraftarlar takımlarını yeni kadrolarıyla ilk kez izleme imkanı bulacak.
İzmir Atatürk Stadı'ndaki kupa heyecanı 6 Ağustos Salı günü Altay-Altınordu maçı ile başlayacak. Heyecan 7 Ağustos Çarşamba günü Karşıyaka ile Menemenspor karşılaşması ile devam edecek. Bu iki maçın kazananları 9 Ağustos Cuma günü 47. Folkart TSYD Ege Kupası'nın final müsabakasında oynama hakkını kazanacak. Tüm maçlar saat 19.30'da başlayacak. Normal sürenin beraberlikle tamamlanması halinde doğrudan seri penaltı atışları sonucunda kazanan belirlenecek.

Geçen sezon kupayı Altay müzesine götürmüştü.
Kaynak: AA
Türkiye Spor Yazarları Derneği, İzmir, Ege, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
16:39   Yeni Malatyaspor Guilherme'yi açıkladı
16:39   Fenerbahçe, Tolga Ciğerci ile sözleşme yeniledi
16:33   Orta Doğu'nun en yüksek dağında Türk bayrağı dalgalandırdı
16:29   Yeni Malatyaspor'da transfer çalışmaları
16:28   Profesyonel Liglerde sezon planlamaları açıklandı
16:27   Galatasaray, Falcao ile anlaştı
16:25   Medipol Başakşehir'in Avusturya kampı