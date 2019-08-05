47. Folkart TSYD Ege Kupası yarın başlayacak

Türkiye Spor
Yazarları Derneği (TSYD) İzmir Şubesince 47'ncisi düzenlenen TSYD Kupası, yarın yapılacak Altay- Altınordu
maçıyla başlayacak.
TSYD'den yapılan açıklamaya göre, Atatürk Stadı'nda gerçekleştirilecek turnuvanın açılışındaki Altay-Altınordu maçı, saat 19.30'da oynanacak.
Turnuvanın ikinci maçında 7 Ağustos Çarşamba günü Karşıyaka ile Menemenspor, aynı saatte mücadele edecek. İlk maçlarını kazanan takımlar, 9 Ağustos Cuma günü saat 19.30'da, 47. Folkart TSYD Ege
Kupası'nın finalinde karşı karşıya gelecek.
Müsabakalarda 90 dakikanın beraberlikle tamamlanması halinde kazanan takım, doğrudan seri penaltı atışlarıyla belirlenecek. Turnuvadaki her müsabakanın bilet fiyatı 10 lira olarak belirlendi.
Folkart'ın ana sponsor olduğu, İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfının da (İZVAK) katkı sağladığı turnuvada, geçen sezon kupayı Altay kazanmıştı.