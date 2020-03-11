47 kuruluştan özel gereksinimli çocuklar için eğitimde eşitlik çağrısı
Özel gereksinime sahip çocuk ve bireylerin toplumsal ve eğitim alanındaki eşitliğini sağlamak için bir araya gelen "Eğitimde Eşit Haklar Platformu", kolaylaştırıcı kişi kavramının genişletilmesi ve eğitimin tüm alanlarında yaygınlaştırılması çağrısında bulundu.
11.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:49
Özel gereksinime sahip çocuk ve bireylerin toplumsal ve eğitim alanındaki eşitliğini sağlamak için bir araya gelen "Eğitimde Eşit Haklar Platformu", kolaylaştırıcı kişi kavramının genişletilmesi ve eğitimin tüm alanlarında yaygınlaştırılması çağrısında bulundu.
47 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu "Eğitimde Eşit Haklar Platformu", Levent'teki 1907 Fenerbahçe Derneğinde basın toplantısı düzenledi. Platform adına konuşan Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gün Bilgin, "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için" mottosuyla kurulan platformun, tüm özel gereksinimi olan çocukların eğitim hayatındaki standartlarının yükseltilerek diğer çocuklarla uyum içinde olabilmesi için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "kolaylaştırıcı kişi" uygulamasına değinen Bilgin, "Uygulamanın tanıya göre değil ihtiyaca göre belirlenen özel gereksinimli tüm öğrencileri kapsayan ve sadece bu maddi yükü kaldırabilecek ailelerin değil tüm aileleri içine alacak bir yapıya taşınması talep ediyoruz. Ayrıca bu sistemin temelini oluşturan ve MEB tarafından eğitilen ve denetlenen kolaylaştırıcı kişilerin özel gereksinimli öğrenciler, sınıftaki diğer öğrenciler, sınıf öğretmenleri ve tüm toplum için faydalı olacak." diye konuştu.
Bilgin, platform olarak MEB'den bu konuda tüm paydaşların katılacağı bir çalıştay düzenlemesini talep ettiklerini belirtti.
47 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek oluşturduğu "Eğitimde Eşit Haklar Platformu", Levent'teki 1907 Fenerbahçe Derneğinde basın toplantısı düzenledi. Platform adına konuşan Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gün Bilgin, "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için" mottosuyla kurulan platformun, tüm özel gereksinimi olan çocukların eğitim hayatındaki standartlarının yükseltilerek diğer çocuklarla uyum içinde olabilmesi için çalışmalar yürüttüğünü söyledi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan "kolaylaştırıcı kişi" uygulamasına değinen Bilgin, "Uygulamanın tanıya göre değil ihtiyaca göre belirlenen özel gereksinimli tüm öğrencileri kapsayan ve sadece bu maddi yükü kaldırabilecek ailelerin değil tüm aileleri içine alacak bir yapıya taşınması talep ediyoruz. Ayrıca bu sistemin temelini oluşturan ve MEB tarafından eğitilen ve denetlenen kolaylaştırıcı kişilerin özel gereksinimli öğrenciler, sınıftaki diğer öğrenciler, sınıf öğretmenleri ve tüm toplum için faydalı olacak." diye konuştu.
Bilgin, platform olarak MEB'den bu konuda tüm paydaşların katılacağı bir çalıştay düzenlemesini talep ettiklerini belirtti.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :47 kuruluştan özel gereksinimli çocuklar için eğitimde eşitlik çağrısı
Etiketler : Sivil Toplum Kuruluşu, Fenerbahçe, Güncel
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