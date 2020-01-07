47 Meters Down: Uncaged Filmi

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Film, Brezilya’daki bir su altı şehrine dalış düzenleyen beş sırt çantalı gezgine odaklanıyor. Çok geçmeden yalnız olmadıklarını fark eden gençler, sinirli bir köpek balığı ile birlikte su altı mağaralarında mahsur kalıyor.Johannes RobertsJohannes Roberts, Ernest RieraSophie Nélisse, Corinne Foxx, Brianne Tju, Sistine Rose StalloneMacera47 Meters Down: UncagedBir Film2019ABD, İngiltereİngilizce90 dk.Bir Film03.07.2020