47 Meters Down: Uncaged Filmi

Film, Brezilya’daki bir su altı şehrine dalış düzenleyen beş sırt çantalı gezgine odaklanıyor. Çok geçmeden yalnız olmadıklarını fark eden gençler, sinirli bir köpek balığı ile birlikte su altı mağaralarında mahsur kalıyor.Yönetmen:
Johannes RobertsSenaryo:
Johannes Roberts, Ernest RieraOyuncular:
Sophie Nélisse, Corinne Foxx, Brianne Tju, Sistine Rose StalloneFilmin Türü:
MaceraOrijinal Adı:
47 Meters Down: UncagedYapımcı Firma:
Bir FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABD, İngiltereOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
90 dk.Dağıtıcı Firma:
Bir FilmVizyon Tarihi:
03.07.2020 47 Meters Down: Uncaged Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.