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47 Meters Down: Uncaged Filmi

47 Meters Down: Uncaged filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. 47 Meters Down: Uncaged filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

07.01.2020 08:58 | Son Güncelleme: 07.01.2020 08:58 47 Meters Down: Uncaged Filmi
Film, Brezilya’daki bir su altı şehrine dalış düzenleyen beş sırt çantalı gezgine odaklanıyor. Çok geçmeden yalnız olmadıklarını fark eden gençler, sinirli bir köpek balığı ile birlikte su altı mağaralarında mahsur kalıyor.


Yönetmen: Johannes Roberts
Senaryo: Johannes Roberts, Ernest Riera
Oyuncular: Sophie Nélisse, Corinne Foxx, Brianne Tju, Sistine Rose Stallone
Filmin Türü: Macera
Orijinal Adı: 47 Meters Down: Uncaged
Yapımcı Firma: Bir Film
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 90 dk.
Dağıtıcı Firma: Bir Film
Vizyon Tarihi: 03.07.2020

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Brezilya, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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