47 Yıldır Yorgun Motorlara Hayat Veriyor

Gümüşhane
'de yaşayan 64 yaşındaki motor ustası Muammer Şahin
, çırak olarak başladığı mesleğini 47 yıldır sürdürüyor. Bağlarbaşı
Sanayi Sitesi'nde motor tamirhanesi bulunan Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1972 yılında çırak olarak başladığı motor ustalığı mesleğini 47 yıldır aynı heyecanla sürdürdüğünü söyledi.
Bugüne kadar 30'u aşkın usta yetiştirdiğini belirten Şahin, çıraklarının usta olarak yetiştiğini ve her birinin yurdun çeşitli yerlerinde kendine ait dükkanları olduğunu anlattı.
Şahin, oğulları Samet ve Recep'i de küçük yaştan itibaren motor ustası olarak yetiştirdiğini ifade ederek, kendisinin alaylı olduğunu, oğullarının ise Gümüşhane Üniversitesi
Meslek Yüksekokulunun mekatronik bölümünden mezun olarak mesleği hem alaylı hem de diplomalı olarak sürdürdüklerini kaydetti.
İşini her daim önemsediğini ve severek yaptığını belirten Şahin, "Motor, şanzıman, diferansiyel ve araçların mekanik işlerini yapıyoruz. Ekmeğimizi bu işten kazanıyoruz. 47 senedir kapımızdan araç eksik olmadı. Elimizden kurtulabilir iş yok." dedi.
"Motor tamirinden aldığımız zevki hiçbir şeyden almıyoruz"
Şahin, iyi bir ustanın değişmeyecek hiçbir parçayı değiştirerek müşterisine fazla külfet çıkarmaması gerektiğini kaydederek, şöyle devam etti:
"Değişmeyecek parçayı değiştirmiyoruz, tamir ediyoruz. Yaptığımız işin içinde Allah'ı arıyoruz. Allah her işin içerisindedir. Namusumuz, her şeyimiz o işin içerisindedir. Yaptığı iş ustanın namusudur. Şu zamana kadar tahminen 50 bin kadar aracı tamir etmişimdir. İşimi severek yapıyorum. Motor tamirinden aldığımız zevki hiçbir şeyden almıyoruz. Bir motoru sıkıntısız çalıştırdığımız zaman çayımızı içerken 'Oh be' deyip rahata kavuşuyoruz. Her işi severek yapacaksın."
Bugünlerde yetiştirecek çırak bulamamaktan yakınan Şahin, çırak bulamadıkları için tüm işi kendilerinin yaptığını söyledi.
Şahin, sürekli kurslara gittiğini ve kendini mesleğinde geliştirdiğine işaret ederek, teknolojik gelişmelere bağlı yenilenen araç sistemlerini de bu kurslarda öğrendiğini anlattı.
Araçları insan vücuduna benzeten Şahin, "Aracın önceden haber vermediği hiçbir arıza yoktur. Tamamen bir insan vücudu gibidir. Motor bir arabanın can damarı. Motorun bakımı güzel ve zamanında olursa kaliteli malzeme kullanılırsa motor uzun süre dayanır. Eğer bakımları vaktinde yapılmamış ise 100 binde biter. Motoru korumak kalp sağlığını, insan sağlığını korumak gibidir." diye konuştu.
"18 yıldır bu işi yapıyorum ama hala babamın çırağıyım" Recep Şahin
ise küçük yaşlardan itibaren babasına çıraklık yaparak mesleği öğrendiğini belirterek, babasının 50 yıla yaklaşan mesleki tecrübesinden her zaman istifade etiklerini dile getirdi.
Şahin, 18 yıldır motor tamir ettiğine dikkati çekerek, "Babam alaylı, biz mektepliyiz ama biz işi babamızdan öğrendik. O hem babamız hem de ustamız. Deneyimi babam sayesinde edindik. 18 yıldır bu işi yapıyorum ama hala babamın çırağıyım." ifadesini kullandı.
Bağlarbaşı, Muammer Şahin, Gümüşhane, Güncel
Kaynak: AA