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470 paket sigaraya 6 bin 580 lira ceza

Tokat'ın Erbaa ilçesi D-100 Karayolunda durdurulan bir otobüsün bagajında, valize gizlenmiş 470 paket kaçak sigara ele geçirildi.

07.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 07.02.2020 14:56470 paket sigaraya 6 bin 580 lira ceza
'ın ilçesi D-100 Karayolunda durdurulan bir otobüsün bagajında, valize gizlenmiş 470 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Erbaa ilçesinde D-100 karayolu üzerinde yol emniyet ve kontrol devriyesine başladı. Ekipler yol emniyet ve kontrol devriyesi esnasında İran plakalı bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan aramada, İran uyruklu olduğu öğrenilen bir şahsa ait valizde gizlenmiş vaziyette toplam 470 paket kaçak sigara ele geçirildi. Söz konusu şahsa 27 nolu ÖTV genel tebliği kapsamında 6 bin 580 lira idari yaptırım cezası uygulandığı öğrenildi. - TOKAT

D-100 Karayolu, Erbaa, Tokat, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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