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Sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşmaya giden genç, ağaca asılı halde bulundu

Sosyal medya aracılığıyla tanıştığı kızla buluşmak için İzmir'e giden ve kendisinden 48 gündür haber alınamayan genç, Çeşme'de ağaca asılı halde bulundu.

28.09.2019 12:56

Sosyal medyada tanıştığı kızla buluşmak için Zonguldak'tan İzmir'e geldikten sonra kayıplara karışan 23 yaşındaki Mutlu K., Çeşme ilçesinde bir ağaca asılı halde bulundu.

"ONUNLA EVLENMEK İSTİYORUM"

11 Ağustos tarihinden itibaren kayıp olan 23 yaşındaki Mutlu K., İzmir'in Çeşme ilçesinde ağaca asılı halde bulundu. İddiya göre, sosyal medya üzerinden İzmir'de yaşayan genç bir kızla tanıştı. Mutlu K., geçen 11 Ağustos'ta babasına, "Baba ben İzmir'de bir kızla tanıştım onunla evlenmek istiyorum. İzmir'e gitmem lazım" dedi.

"BENİ MERAK ETMEYİN İZMİR'DEYİM"

Otobüsle İzmir'e gelen Mutlu K., babasını arayarak, "Beni merak etmeyim İzmir'deyim" bilgisini verdi. Ancak baba Mustafa K.'den bir daha haber alamadı. Polise kayıp başvurusunda bulundu.

AĞACA ASILI HALDE BULUNDU

Gencin ailesi 11 Ağustos tarihinden itibaren Mutlu K.'dan haber alamayan ailesine acı haber dün haber geldi. Vatandaşlar tarafından İzmir'in Çeşme ilçesi Altınkum Pırlanta yol ayrımında ağaçta asılı bir ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, ölen gencin kayıp olarak aranan Mutlu K . olduğunu tespit etti. Yapılan incelemenin ardından Mutlu K.'nin cesedi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyadan tanıştığı kızla buluşmaya giden genç, ağaca asılı halde bulundu

Zonguldak, Çeşme, İzmir, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR(26)
ADALET:Kuba ya, Tayland a, Rusya ya giden on binlerce Turk var sirf uckuru icin ve tabii sonu cok kotu biten olaylar oluyor. Ne kadar cinsellige duskunuz boyle!!!
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HACU ABUZER:İnsan internetten tanıştığı kıza kadına erkeğe güvenebilir mi? hırsızı arsızı gaspçısı, tokatçısı, katili her türlü yamyam mevcut bunu nasıl bilmezler. . . uçkur peşinde koşmamak lazım. .
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BEN:FERHATIN AŞKI SAMİMİ VE TEMİZDİ. . . İNTERNET AŞKI DEĞİLDİ. .
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ŞAİRDEN DİNLEYİN:Allah rahmet eylesin yazık olmuş Bu şiir tam anlatıyor bu işleriNeyzen Tevfik-Mecnun Şiiri 18 (Üstadın isyanı)
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SAYIN BEY:ınternet üzerınden tanışmayın arkadaşlar bu devırde ınsanın başına gelıyor görmuyormusunuz
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KENAN KOMUTAN:Su testisi su yolunda. . .
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046:ne su testisi su yolunda kardeşim okuman yazman yokmu adam evlilik gibi temiz bir niyetle yolaçıkmış ama senin gibi kötü kalplilerin olduğunu anlayamamış işte allah rahmet eylesin
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URFALI:flört yasaklansın(zina)
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HÜSAMETTİN:Yallah Arabistana
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DJ BORİS BREJCHA:BİRAZ AĞIR OLACAK AMA . BİR ŞEYİN İÇİN TA VİZANA KADAR GİDERSİNİZ
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