48'inci Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası başlıyor

2020 yılının ilk Uluslararası Güreş Turnuvası olan 48'inci Yaşar Doğu Güreş Turnuvası yarın başlayacak.

14 ülkeden birbirinden başarılı güreşçilerin mindere çıkacağı turnuva öncesinde bu akşam teknik toplantı ve kura çekimi yapıldı.Turnuvada yarın erkeklerde 57, 65, 70, 86, 97 kilolarda eleme, yarı final; kadınlarda ise 50, 57, 68 kilolarda eleme, yarı final ve final müsabakaları yapılacak. Cumartesi günü erkeklerde bir gün önce yapılan sıkletlerin finalleriyle, erkekler 61, 74, 79, 92, 125 kilolarda eleme ve yarı finaller yapılacak. Kadınlarda ise 53, 58, 65, 72 kilolarda eleme, yarı final ve final müsabakaları gerçekleştirilecek. Turnuvanın son gününde erkeklerde bir gün önce yapılan 61, 74, 79, 92, 125 kilo finalleriyle kadınlar 55, 62, 76 kilolarda eleme, yarı finalleri ve finalleri yapılacak.