48 Muğla 48' Proje'sinin İlk Tohumları Toprakla Buluştu

Kaynak: İHA

Muğla Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün Engelliler Derneği ile ortaklaşa yürüttüğü 'Tarımda Engelleri Aşıyoruz' projesi hayata geçti. Bu kapsamda 10 engelli çocuk ve ailelerini kapsayan çalışmada çocuklara Menteşe İlçesi, Yaraş Mahallesinde 'Gökkuşağı Bahçesi' hazırlandı ve her çocuğa kendi adının verildiği küçük dikim alanları hazırlandı. 21 Mart tarihinde Down Sendromlular ve Orman Haftası olması sebebiyle ilk ekim ve dikimler gerçekleştirildi.Etkinliğe Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, Engelliler Derneği yetkilileri, çocuklar ve aileleri katıldı. Yaraş mahallesinde hazırlanan bahçe çalışmalarında mekan ve desteklerini esirgemeyen Yaraş'lı kadın çiftçiler tiyatro grubu ev sahipliği yaptı. Bahçede ilk dikimler gerçekleştirildi ve amaçlandığı gibi çocukların toprakla buluşması sağlandı.Etkinlikte konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Şakir Fırat Erkal "Proje çocuklar açısından önemli. Toprakla uğraşmalarının çocukların enerjilerinde olumlu etki oluşturuyor. Bugün bu bahçede atılan ilk tohumların çocukların mutluluk tohumları olacak. Buradan elde edilen ürünleri satarak kazandıkları temsili kazançla yine çocuklar için bir şenlik düzenlenmeyi planlıyoruz" dedi. - MUĞLA