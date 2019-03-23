48 Yaşındaki Deniz Seki, Transparan Elbisesiyle Dikkatleri Üzerine Çekti

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, önceki akşam Nakkaştepe'deki bir gazinoda sahneye çıktı. Seki, sahneye modacı Gülşah Saraçoğlu imzalı transparan elbiseyle sahneye çıktı.

TRANSPARAN ELBİSE GİYDİ

Geçmişten günümüze bir çok şarkısını canlı olarak seslendiren Deniz Seki yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Seki, Gülşah Saraçoğlu imzalı transparan kıyafeti ile göz doldurdu.

AYAKTA DURMAKTA ZORLANMIŞTI

Deniz Seki geçen hafta Arnavutköy'deki bir mekanda objektiflere yakalanmıştı. Arkadaşlarıyla birlikte oturan şarkıcı Deniz Seki, alkolü fazla kaçırınca ayakta durmakta zorluk çekmişti. Mekanı, şoförünün desteğiyle terk eden Deniz Seki kaldırıma takılınca dengesi bozularak yere düşme tehlikesi atlatmıştı.

İşte Deniz Seki'nin cesur elbisesi...