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48 yaşındaki Rus sunucu Lera Kudryavtseva patlayan silikonlarının fotoğrafını paylaştı

Rus televizyon sunucusu Lera Kudryavtseva, 15 yıl önce yaptırdığı silikonlar patlayınca dört saatlik bir ameliyattan sonra silikonları söküldü. Sunucu bir kaç yıldır göğüslerinde sızma olmasına rağmen silikonların patladığını fark edemedi. Kudryavtseva patlayan silikonlarının fotoğrafını paylaştı.

31.12.2019 16:16 | Son Güncelleme: 31.12.2019 16:27

48 yaşındaki Rus televizyon sunucusu Lera Kudryavtseva, bir süre sonra göğüslerinin şekli değişince doktora gitti. Doktorların yaptığı muayene sonrası göğüslerinin patladığı ortaya çıkan sunucu acil ameliyata alındı. Silikonları çıkarılan Lera, ameliyat sonrası diğer kadınları uyarmak için sökülen silikonların fotoğraflarını paylaştı.

DERGİYE ÇIPLAK POZ VERMİŞTİ

Lera, kadınlara "Sizi korkutmak için değil, sadece yaşadığım facianın boyutunu göstermek için fotoğrafı paylaşıyorum" dedi. Lera, göğüslerine silikon taktırdıktan kısa bir süre sonra Rus dergisine yarı çıplak poz vermişti.

BİR DAHA SİLİKON TAKTIRMAYACAĞINA SÖZ VERDİ

Ünlü sunucu, yaşadığı kötü tecrübe sonrası bazı doktorların kadınlara labaratuvar tavşanı gibi davrandıklarını ve kendilerini deney gibi kullandıklarını söyleyerek bir daha göğüslerine silikon taktırmayacağına söz verdi.

48 yaşındaki Rus sunucu Lera Kudryavtseva patlayan silikonlarının fotoğrafını paylaştı

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