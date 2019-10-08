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20 yıllık birikimi, sel felaketinde 1 gecede yok oldu

Artvin'in Borçka ilçesinde geçtiğimiz 29 Eylül Cumartesi günü şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel, bölgede bulunan alabalık çiftliğine büyük zarar verdi. Tesisin işletme sahibi, "20 yıl önce kurulan tesis ve birikimimi bir anda su aldı götürdü" dedi.

08.10.2019 10:19

Artvin'in Borçka ilçesinde geçtiğimiz 29 Eylül Cumartesi günü şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel, bölgede bulunan 20 yıllık alabalık çiftliğine büyük zarar verdi. Tesiste yüz binlerce balık telef olurken, işletme sahipleri yetkililerden yardım istedi.

ALABALIK TESİSLERİ YERLE BİR OLDU

Artvin'in Borçka ilçesinde 29 Eylül Cumartesi günü şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi. İlçenin Çifteköprü mevkiinde hizmet veren alabalık tesisleri ve restoran bölümü taşan dere nedeniyle yerle bir oldu.

DERE İSTİNAT DUVARI YAPILMASINI İSTEDİLER

Tesiste yüz binlerce balık telef olurken, işletmenin restoran bölümü, ahşap kamelyalar ve duvarlar taşan derenin altında kalarak yıkıldı. İşletme sahipleri, yaşanan olay sonrası yetkililerden dere istinat duvarı yapılması talebinde bulundu.

"20 YILLIK BİRİKİMİMİ BİR ANDA SU ALDI GÖTÜRDÜ"

Tesisin işletme sahibi olan Hanefi Hacıibrahimoğlu, yaşanan felaket sonrası yaptığı açıklamada "Dere taşkını, tesisteki havuzlarda bulunan binlerce alabalığı telef etti. Bunun yanı sıra işletmemizdeki lokanta bölümü ve kamelyalar yıkıldı. 20 yıl önce kurulan tesis ve birikimim bir anda su aldı götürdü" dedi.

20 yıllık birikimi, sel felaketinde 1 gecede yok oldu

Borçka, Eylül, 3. Sayfa, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA

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