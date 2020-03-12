480 yıllık Mesir Macunu Festivali'ne 'Korona virüsü' engeli
Manisa'da 480.'si kutlanacak olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin "Geleneksel Mesir Macunu Karma Töreni", "Nevruz Bayramı" kutlamaları ve saçım töreni olmak üzere tüm etkinlikleri korona virüsünün Türkiye'de de görülmesi ve halk sağlığının olumsuz etkilenmemesi nedeniyle iptal edildi.
12.03.2020 15:01 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:12
Manisa 'da 480.'si kutlanacak olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin "Geleneksel Mesir Macunu Karma Töreni", "Nevruz Bayramı" kutlamaları ve saçım töreni olmak üzere tüm etkinlikleri korona virüsünün Türkiye'de de görülmesi ve halk sağlığının olumsuz etkilenmemesi nedeniyle iptal edildi.
Manisa'da 480.'si kutlanacak olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında 21 Mart'ta yapılması planlanan Nevruz Bayramı ile Geleneksel Mesir Macunu Karma Töreni ve 19 Nisan'daki saçım töreni korona virüsüne takıldı. Virüsün Türkiye'de de görülmesi nedeniyle ve halk sağlığının olumsuz etkilenmemesi amacıyla Nevruz Bayramı ile Geleneksel Mesir Macunu Karma Töreni iptal edildi. Manisa Cumhuriyet Meydanında 21 Mart'ta Nevruz Bayramı ve ardından kortej yürüyüşü sonrası yapılması planlanan karma töreni bu yıl yapılmayacak.
Öte yandan festivalin en önemli kısmını oluşturan ve bu yıl 19 Nisan Pazar günü yapılması planlanan Mesir Macunu Saçım töreni de iptal edildi. 480 yıldır Nevruz Bayramıyla birlikte Sultan Camisi kubbe ve minarelerinden saçılan Manisa Mesir Macunu bu yıl korona virüsü nedeniyle saçılmayacak. Festival komitesi tarafından resmi açıklama yapılması bekleniyor. - MANİSA
Manisa'da 480.'si kutlanacak olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında 21 Mart'ta yapılması planlanan Nevruz Bayramı ile Geleneksel Mesir Macunu Karma Töreni ve 19 Nisan'daki saçım töreni korona virüsüne takıldı. Virüsün Türkiye'de de görülmesi nedeniyle ve halk sağlığının olumsuz etkilenmemesi amacıyla Nevruz Bayramı ile Geleneksel Mesir Macunu Karma Töreni iptal edildi. Manisa Cumhuriyet Meydanında 21 Mart'ta Nevruz Bayramı ve ardından kortej yürüyüşü sonrası yapılması planlanan karma töreni bu yıl yapılmayacak.
Öte yandan festivalin en önemli kısmını oluşturan ve bu yıl 19 Nisan Pazar günü yapılması planlanan Mesir Macunu Saçım töreni de iptal edildi. 480 yıldır Nevruz Bayramıyla birlikte Sultan Camisi kubbe ve minarelerinden saçılan Manisa Mesir Macunu bu yıl korona virüsü nedeniyle saçılmayacak. Festival komitesi tarafından resmi açıklama yapılması bekleniyor. - MANİSA
Kaynak: İHA
Etiketler : Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, Nevruz Bayramı, Manisa, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Oyuncu Eda Ece, dergi çekimi için küvette poz verdi
Güncel
Son Dakika: Cristiano Ronaldo, koronavirüs şüphesiyle ülkesi Portekiz'de karantinaya alındı
Güncel
12 yıllık kehanet! 2008'de çıkarılan "Günlerin Sonu" adlı kitapta koronavirüsün anlatıldığı ortaya çıktı
Güncel
Ece Erken, evli olan sevgilisinin ve karısının arabalarının aynalarını kırdı
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Güncel
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı