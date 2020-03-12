480 yıllık Mesir Macunu Festivali'ne 'Koronavirüs' engeli
480 yıllık Mesir Macunu Festivali'ne 'Koronavirüs' engeli Manisa'da 480 yıllık Mesir Macunu Festivali iptal edildi Manisa'da 480.
12.03.2020 15:33 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:39
480 yıllık Mesir Macunu Festivali'ne ' Koronavirüs ' engeli Manisa 'da 480 yıllık Mesir Macunu Festivali iptal edildi
MANİSA - Manisa'da 480.'si kutlanacak olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin "Geleneksel Mesir Macunu Karma Töreni", "Nevruz Bayramı" kutlamaları ve saçım töreni olmak üzere tüm etkinlikleri koronavirüsünün Türkiye'de de görülmesi ve halk sağlığının olumsuz etkilenmemesi nedeniyle iptal edildi. Manisa'da 480.'si kutlanacak olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında 21 Mart'ta yapılması planlanan Nevruz Bayramı ile Geleneksel Mesir Macunu Karma Töreni ve 19 Nisan'daki saçım töreni koronavirüse takıldı. Virüsün Türkiye'de de görülmesi nedeniyle ve halk sağlığının olumsuz etkilenmemesi amacıyla Nevruz Bayramı ile Geleneksel Mesir Macunu Karma Töreni iptal edildi. Manisa Cumhuriyet Meydanında 21 Mart'ta Nevruz Bayramı ve ardından kortej yürüyüşü sonrası yapılması planlanan karma töreni bu yıl yapılmayacak.Öte yandan festivalin en önemli kısmını oluşturan ve bu yıl 19 Nisan Pazar günü yapılması planlanan Mesir Macunu Saçım töreni de iptal edildi. 480 yıldır Nevruz Bayramıyla birlikte Sultan Camii kubbe ve minarelerinden saçılan Manisa Mesir Macunu bu yıl koronavirüs nedeniyle saçılmayacak. Festival komitesi tarafından resmi açıklama yapılması bekleniyor.
MANİSA - Manisa'da 480.'si kutlanacak olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali'nin "Geleneksel Mesir Macunu Karma Töreni", "Nevruz Bayramı" kutlamaları ve saçım töreni olmak üzere tüm etkinlikleri koronavirüsünün Türkiye'de de görülmesi ve halk sağlığının olumsuz etkilenmemesi nedeniyle iptal edildi. Manisa'da 480.'si kutlanacak olan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında 21 Mart'ta yapılması planlanan Nevruz Bayramı ile Geleneksel Mesir Macunu Karma Töreni ve 19 Nisan'daki saçım töreni koronavirüse takıldı. Virüsün Türkiye'de de görülmesi nedeniyle ve halk sağlığının olumsuz etkilenmemesi amacıyla Nevruz Bayramı ile Geleneksel Mesir Macunu Karma Töreni iptal edildi. Manisa Cumhuriyet Meydanında 21 Mart'ta Nevruz Bayramı ve ardından kortej yürüyüşü sonrası yapılması planlanan karma töreni bu yıl yapılmayacak.Öte yandan festivalin en önemli kısmını oluşturan ve bu yıl 19 Nisan Pazar günü yapılması planlanan Mesir Macunu Saçım töreni de iptal edildi. 480 yıldır Nevruz Bayramıyla birlikte Sultan Camii kubbe ve minarelerinden saçılan Manisa Mesir Macunu bu yıl koronavirüs nedeniyle saçılmayacak. Festival komitesi tarafından resmi açıklama yapılması bekleniyor.
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Kaynak: İHA
Haberin Videosu :480 yıllık Mesir Macunu Festivali'ne 'Koronavirüs' engeli
Etiketler : Nevruz Bayramı, Koronavirüs, Manisa, Genel
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