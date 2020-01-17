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487'inci yılında okunan 45 bin 835 hatimin duası yapıldı

487'inci yılında okunan 45 bin 835 hatimin duası yapıldıERZURUM'u doğal afetlerden korunmak için 487 yıl önce başlatılan 'Binbir Hatim' geleneği kapsamında tarihi Ulu Cami'de cuma namazı öncesi hatim duası yapıldı.

17.01.2020 16:57 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:57487'inci yılında okunan 45 bin 835 hatimin duası yapıldı
487'inci yılında okunan 45 bin 835 hatimin duası yapıldı
ERZURUM'u doğal afetlerden korunmak için 487 yıl önce başlatılan 'Binbir Hatim' geleneği kapsamında tarihi Ulu Cami'de cuma namazı öncesi hatim duası yapıldı.
merkez ve ilçelerindeki camilerde, 13 2019'da başlayan 'Binbir Hatim'in duası bugün cuma namazı öncesi Ulu Cami'de yapıldı. Erzurum'da bir ay boyunca çeşitli camilerde okunan 45 bin 835 hatimin duası için vatandaşlar Ulu Cami'ye akın etti. 2 bin 216 metrekare alana sahip yaklaşık 5 bin kişi kapasiteli cami tamamen doldu.
Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşleyen, Mushafları İnceleme ve Kurul Başkanı Hafız Osman Şahin, Bursa Müftüsü İzani Turan, Artvin Müftüsü Hasan Güneş'in de katıldığı hatim duasında Erzurum Müftülüğü korosu ilahi seslendirdi. Türkiye'nin çeşitli kentlerinden gelen hafızların Kur'an okuduğu camide hatim duasını Erzurum Müftüsü Hasan Hüsnü Sula yaptırdı.
'PİR ALİ BABA BAŞLATMIŞ'
Erzurum merkeze bağlı Dutçu köyünde oturan Pir Ali Baba, "Eğer her yıl 1001 hatim okursanız, Allah bu memleketi özellikle zelzeleden (depremden) korur" diyerek 487 yıl önce geleneği başlatır. Pir Ali Baba ayrıca, sahibi bulunduğu 8 köyden 4'ünün gelirinin tamamını 1001 hatmin okunması için vakfeder. Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar gelenek aralıksız sürer. Savaş sırasında ara verilen gelenek, daha sonra aksamadan devam eder.

Erzurum, Aralık, Güncel

Kaynak: DHA

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