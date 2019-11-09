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489 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonlarda 489 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı.

09.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:25
'da düzenlenen operasyonlarda 489 kilo 250 gram esrar ele geçirildi, 4 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin ve kullanımının engellenmesi ile terör örgütlerinin uyuşturucu madde üzerinden finansal kaynak sağlamasının engellenmesine yönelik 3-7 Kasım'da kent merkezi ile Lice ve Çermik ilçelerinde operasyonlar yapıldı.
Operasyonlarda, 328 kilo 250 gram kubar ve 161 kilogram toz esrar ele geçirildi, S.A. (27), O.A. (49), E.K. (36) ve Ç.K. (39) yakalandı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 4 zanlı tutuklandı.
489 kilogram esrar ele geçirildi

Emniyet Müdürlüğü, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: AA


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