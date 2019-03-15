15 Mart 2019, 18:16
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49 Kişinin Hayatını Kaybettiği Terör Saldırısına Futbol Dünyası Sessiz Kalmadı

49 Kişinin Hayatını Kaybettiği Terör Saldırısına Futbol Dünyası Sessiz Kalmadı

Futbol dünyası Yeni Zelanda'daki terör saldırısına sessiz kalmadı. Birçok futbolcu, sosyal medyadan katliamı lanetleyen paylaşımlarda bulundu. Fenerbahçe forması giyen Sadık'ın, "Bizi toprağa gömmeye çalıştılar." sözü büyük yankı uyandırdı.

49 kişinin hayatını kaybettiği Yeni Zelanda'daki terör saldırısı sonrası Süper Ligde forma giyen futbolcular, sosyal medyadan katliamı lanetledi.

Arda Turan:

Sadık Çiftpınar:

Serdar Aziz:

Burak Yılmaz:

Spor, Dünya, Güncel


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