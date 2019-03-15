<p>49 kişinin hayatını kaybettiği Yeni Zelanda'daki terör saldırısı sonrası Süper Ligde forma giyen futbolcular, sosyal medyadan katliamı lanetledi. </p><p><b>Arda Turan: </b></p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/15/49-kisinin-hayatini-kaybettigi-teror-saldirisina-11840666_8478_m.jpg' title='49 Kişinin Hayatını Kaybettiği Terör Saldırısına Futbol Dünyası Sessiz Kalmadı'></figure></div><p><b>Sadık Çiftpınar:</b></p><div class='drimg'><b></b><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/15/49-kisinin-hayatini-kaybettigi-teror-saldirisina-11840666_9874_m.jpg' title='49 Kişinin Hayatını Kaybettiği Terör Saldırısına Futbol Dünyası Sessiz Kalmadı'></figure></div><p><b>Serdar Aziz:</b></p><div class='drimg'><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/15/49-kisinin-hayatini-kaybettigi-teror-saldirisina-11840666_520_m.jpg' title='49 Kişinin Hayatını Kaybettiği Terör Saldırısına Futbol Dünyası Sessiz Kalmadı'></figure></div><p><b>Burak Yılmaz:</b></p><div class='drimg'><b></b><figure><img src='https://foto.haberler.com/haber/2019/03/15/49-kisinin-hayatini-kaybettigi-teror-saldirisina-11840666_5568_m.jpg' title='49 Kişinin Hayatını Kaybettiği Terör Saldırısına Futbol Dünyası Sessiz Kalmadı'></figure></div>