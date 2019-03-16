49 Kişiyi Öldüren Teröristin Mahkemede Yaptığı Hareket Dikkat Çekti

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Christchurch kentinde cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen terör saldırısıyla bağlantılı biri Avustralya vatandaşı, üç kişinin tutuklandığını bildirdi. Öte yandan Brenton Tarrant, Christchurch Bölge Mahkemesine çıkarıldı. Gözaltı sonrası Tarrant ilk kez görüntülendi.

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, düzenlediği basın toplantısında, terör saldırısıyla ilişkili cinayetle suçlanan Avustralya vatandaşı dahil üç kişinin tutuklandığını, bu kişilerin hiçbirinin daha önce sabıka kaydının olmadığını, Yeni Zelanda'da ya dabaşka bir yerde istihbarat servisleri tarafından izlenen şahıslar arasında yer almadığını söyledi.

ÜLKEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ÜST SEVİYEYE ÇIKARILDI

Ardern, dünyanın çeşitli ülkelerine seyahat eden ve düzensiz aralıklarla Yeni Zelanda'ya gelen Avustralya vatandaşı zanlının, bugün mahkemeye çıkarılacağını kaydetti.Saldırılarda 2'si yarı otomatik 5 silah kullanıldığını ve saldırganın silah ruhsatını 2017'de aldığını ifade eden Ardern, Yeni Zelanda'nın silah yasalarının değişeceğini, Avustralya ile sınır kontrollerinin sıkılaştırılacağını ve bilgi paylaşımının geliştirileceğini ifade etti. Ülkede güvenlik önlemlerinin üst seviye çıkarıldığını belirten Ardern, vatandaşlardan da şüpheli gördükleri durumları polise haber vermelerini istedi.

SALDIRI SONRASI İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

49 kişinin ölümüne neden olan terörist Brenton Tarrant saldırı sonrası görüntülendi. Reuters'ın geçtiği fotoğrafta terörist Tarrant'ın yaptığı işaret dikkat çekti.

5 NİSAN'A KADAR GÖZALTINDA TUTULACAK

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki iki camiye terör saldırısında bulunan terörist Brenton Harrison Tarrant, çıkarıldığı mahkemece cinayetten gözaltına alındı.Radyo Yeni Zelanda'nın haberine göre Christchurch kentindeki Al Noor ve Linwood Camilerinde cuma namazı sırasında 49 kişiyi katledip 40 kişiyi yaralayan Avustralyalı Tarrant, cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkartıldı.Yoğun güvenlik tedbirleri altında çıkartıldığı mahkemede kefalet talebinde bulunmayan terörist Tarrant'ın, 5 Nisan'a kadar gözaltında tutulmasına hükmedildi.