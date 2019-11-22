Haberler » 3. Sayfa » 49 suç kaydı bulunan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haber

49 suç kaydı bulunan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

49 suç kaydı bulunan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandıAMASYA - Amasya ve birçok ilde evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 49 suç kaydı bulunan 4 şüpheli tutuklandı.

22.11.2019 15:48 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:49
49 suç kaydı bulunan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı
AMASYA - ve birçok ilde evden hırsızlık yaptıkları belirlenen 49 suç kaydı bulunan 4 şüpheli tutuklandı.
Amasya, ve birçok ilde evlere girdikleri iddia edilen şüphelileri, Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri 1,5 aylık teknik ve fiziki takip sonunda 2'si bayan 4 kişilik hırsızlık şebekesini Çorum'da kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. 4 kişilik hırsızlık şebekesi Amasya'ya getirilerek, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
49 suç kaydı bulunan 4 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Amasya, Çorum, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütü YPG'ye verilen 33 bin TIR silahı bulduk, topluyoruz
20:05 Kağıthane'de 4 katlı bir binanın en üst katı alev alev yandı
19:54 Bozüyük'te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı
19:46 Kağıthane'de bir binada çıkan yangın sırasında tüp patladı
19:42 Adana'da iki iş yerinde çıkan yangın paniğe sebep oldu
19:26 Kağıthane'de 4 katlı bir binanın en üst dairesinde yangın çıktı.
19:22 Maradona, Gimnasia'da teknik direktörlüğe devam edecek
18:16 Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı
14:30 15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu
12:05 Vicdansız taksici, arabasıyla yavru köpeğin üzerinden geçti
23:59 Günlük burç yorumları 22 Kasım 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)
23:48 Mahkeme, Melih Gökçek'in mal varlığının incelenmesine karar verdi
23:33 Çaldığı araçların sayısını hatırlamayan çete lideri yakalandı
20:04 Eczanede şaşkınlık veren olay! Eline aldığı uyuşturucu etkili ilacı aniden yuttu
22.11.2019 20:19:35