49 ünlü isim, hakim karşısına çıkan Canan Kaftancıoğlu'na destek oldu

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu , 6 yıl önce yaptığı bazı sosyal medya paylaşımları ve hakkında üretilen sahte içerikler delil kabul edilerek açılan davada bugün hakim karşısına çıktı. Aralarında Bülent Emrah Parlak , Edip Akbayram , Fazıl Say , Ferhan Şensoy gibi isimlerin olduğu 49 kişi " Canan Kaftancıoğlu 16 milyon insanın sesidir, bu sesin susturulmasına izin vermeyeceğiz" yazılı bir metne imza atarak Kaftancıoğlu'na destek oldu.

"SANATÇIYMIŞ KONUŞAMAZMIŞ, KONUŞACAK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'nun, seçim çalışmaları sırasında, "Artık eski siyasisi de, memuru da, öğretmeni de konuşacak. Sanatçıymış konuşamazmış, konuşacak. İş insanıymış, konuşamazmış, konuşacak. Artık konuşma vakti" çağrısında bulunmuştu.

DESTEK METNİ YAYINLANDI

Kaftancıoğlu için yapılan açıklamanın tam metninde şu ifadelere yer verildi: "25 yılın ardından İstanbul yönetimini kaybeden iktidar, dün nasıl Gazi ruhunu anlamaya yanaşmamışsa bugün de 31 Mart ve 23 Haziran'da da ortaya çıkan iradeyi analiz etmekte inatla uzak durmaktadır. İktidar, 23 Haziran iradesinin örgütlenmesinde büyük emeği olan Canan Kaftancıoğlu 'nu intikamcı hislerle yargılamak istiyor. Kaftancıoğlu 31 Mart'ta halkın iradesine insanüstü bir çabayla sahip çıkmış, sarayın karşısında halkının yanında dimdik durmuş, büyük bir zaferin mimarlarından olmuştur. Bugün hapsedilmesindeki en büyük suçu da bu olmuştur. Bu nedenle İstanbul'u kaybedenler, Kaftancıoğlu üzerinden bize bedel ödetmek istiyorlar. Biz sanatçılar olarak İstanbul'da irademizin temsilcisi sayın İmamoğlu 'nun da dediği gibi, sesimizi daha da yükseltiyoruz.

"ASLA YALNIZ YÜRÜMEYECEKSİN"

Bugüne kadar her koşulda barışı ve kardeşliği savunan Kaftancıoğlu'nun hukuksuz bir şekilde yargılanmasına itiraz ediyoruz. Canan Kaftancıoğlu 16 milyon insanın sesidir, bu sesin susturulmasına izin vermeyeceğiz.16 milyon İstanbulluyla birlikte seninleyiz Canan. Asla yalnız yürümeyeceksin."

ÜNLÜ İSİMLER DESTEK OLDU

Kaftancıoğlu için yazılan destek metnine şu isimler imza attı: Akif Kurtuluş, Ali Haydar Timisi, Ali Rıza Binboğa , Aynur Haşhaş , Barış Atay, Belkıs Akkale , Buket Uzuner , Burhan Şeşen , Bülent Emrah Parlak , Cahit Berkay , Can Kolukısa , Derya Köroğlu , Edip Akbayram , Enver Aysever , Erdal Erzincan , Erdal Güney , Ercan Karakaş , Fazıl Say, Ferhan Şensoy , Genco Erkal , Güvenç Dağüstün, Hilmi Yarayıcı , Macit Koper, Melike Demirağ , Metin Uca , Mazlum Çimen , Müjde Ar , Moğollar , Nazlı Ongan, Nebil Özgentürk , Nejat Yavaşoğulları , Onur Akın , Orhan Alkaya , Orhan Aydın , Özgür Mumcu , Pınar Kür , Ragıp Yavuz , Redd, Rutkay Aziz , Sabahat Akkiraz , Sunay Akın , Şebenm Sönmez, Tilbe Saran , Vecdi Sayar , Yalçın Karayağız , Yasemin Göksu , Zeynep Altıok , Zeynep Oral , Zülfü Livaneli.