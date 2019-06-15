15.06.2019 17:05
Haberler»Güncel » Haber

49 yaşındaki 2 çocuk annesi, üniversite birincisi oldu

49 yaşındaki 2 çocuk annesi, üniversite birincisi oldu

HATAY'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Sema Yücelen (49) Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Santlar Fakültesi Resim Bölümü'nden birincilik ile mezun oldu.

HATAY'ın İskenderun ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Sema Yücelen (49) Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Santlar Fakültesi Resim Bölümü'nden birincilik ile mezun oldu.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yaşayan ve kızı lisede oğlu üniversitede öğrenim Sema Yücelen, ara verdiği yükseköğrenimine yıllar sonra geri döndü. Mustafa Kemal Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden hem okul hem de bölüm birincisi olarak mezun oldu.
Tayfur Sökmen Kampüsü'nde düzenlenen mezuniyet töreninde Yücelen'e diploması Rektör Prof. Dr. Hasan Kaya tarafından verdi. Sema Yücelen, "Eğitimin yaşı yok. Yüksek öğrenimi tamamlamak bir ukdeydi içimde. Çok şükür bu süreci başarıyla bitirdik. Akademik kariyerimi tamamladım. Yaptığım ve yapacağım birçok resmi ileriki dönemde sergilemeyi düşünüyorum" dedi.

kızı


- Hatay
Kaynak: DHA
Mustafa Kemal Üniversitesi, İskenderun, Hatay, Güncel

Son Dakika Haberleri
17:55 İBB'den 'makam aracı' açıklaması
17:55 Yakaladığı yılana elini ısırttı
17:54 DHA DIŞ - ABD'de otobüs şoförü ile kadın yolcu yumruk yumruğa kavga etti
17:54 Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası, Amasra'da başladı (2)
17:54 Kadıköy sahilinde tekne battı
17:53 Batmaya başlayan Jet-Ski'den atlayınca gölde mahsur kaldılar
17:53 BARTIN Zıpkınla Balık Avı Türkiye Şampiyonası, Amasra'da başladı