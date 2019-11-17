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49 yaşındaki Sibel Can'ın bornozuyla verdiği poz sosyal medyaya damga vurdu

49 yaşındaki şarkıcı Sibel Can, paylaştığı bornozlu pozlarıyla sosyal medyada adından söz ettirdi. Şarkıcıya, cesur pozundan dolayı binlerce yorum ve beğeni yağdı.

17.11.2019 17:50 | Son Güncelleme: 17.11.2019 18:00

Beğenilen şarkıları ve muhteşem yorumuyla müzik dünyasının parmakla gösterilen isimlerinden olan Sibel Can, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla öne çıkıyor. hesabından bornozlu pozlarını paylaşan güzel şarkıcı takipçilerinden büyük beğeni topladı.

GÜZELLİĞİNE VURGU YAPTILAR

Sosyal medya paylaşımlarından her geçen gün gençleştiği yorumları yapılan Sibel Can, bu kez takipçilerinin karşısına bornozlu bir şekilde çıktı. Hayranlarının güzelliğine ve zarafetine yorum yaptığı 49 yaşındaki şarkıcı muhteşem görüntüsüyle yıllara meydan okuyor. Öyle ki yaz aylarında 24 yaşındakikızı Melisa ile fotoğrafını paylaşan Sibel Can için"Abla kardeş gibi görünüyorlar" yorumları yapılmıştı.

"SADELİK HAYATIMA YANSIYOR" DEMİŞTİ

Geçtiğimiz ay Kıbrıs'ta sahneye çıkan Sibel Can "Maalesef gösterişin, torpilin, kibirin ve egonun kol gezdiği bu çağda; bir duruş, bakış, sadelik ne kadar kıymetli. Sadeliğin, mutlulukla dost olduğunu göreceksiniz. Bu; günlük hayatıma, kıyafetlerime, işime ve sesime yansıyor." demişti.

49 yaşındaki Sibel Can'ın bornozuyla verdiği poz sosyal medyaya damga vurdu

Instagram, Sibel Can, Magazin


HABER YORUMLARI (10)
ZORRO:hala süper iş yapar cok etkıleyıci sibel
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MASKE:SIBELIN YAPMACIK SAHNE HAREKETLERİ. .
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HAYRET:Ben ilkokula giderken bu karı şarkı söylüyordu. Yaş kırkdokuz bu kadında halâ kırk dokuz yaşındaymış????
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AVNİ:sen kimsin la
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YASEMİN:Avni bey merhaba!!!
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AVNİ:mrb hayret hanım.
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SAFYA HARMAN:Bildiğin kışlık hırkayı el havlusuyla kombin yapıp, bornoz diye yutturmuş. Yılların tecrübesi var tabii.
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............:ne çok biliyorsunuz herşeyi. markette bile var o bornozlar hırka değil onlar
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GENÇ:Yarmagül vardı bir zamanlar. Bu karıyı ona benzetiyorum.
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BUROŞ:Benimle aynı yaşda
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