49 yıldır aynı makasla terzilik yapıyor

TEKİRDAĞ'ın Çorlu
ilçesinde terzilik yapan İlhan Okkam (63), bitme noktasına gelen mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor. 49 yıldır aynı makasla terzilik yapan Okkam, "Küçük yaşta evdeki makasla bu mesleğe meraklandım. Çıraklık, kalfalık derken kendi yerimi kurdum. Eskiden işlerimiz çok hareketliydi. O eski günleri özlüyorum" dedi.
Çorlu'nun en eski terzilerinden İlham Okkam, bitme noktasına gelen mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor. Evde bulunan bir makasla kumaş keserken terziliğe özendiğini söyleyen Okkan, daha sonra da kendi işyerini kurup, işinin başına geçti. Okkam, 49 yıllık o eski makası hala kullanmayı sürdürüyor. Mesleğinin eski hareketli günlerini özlediğini belirten Okkam, "49 yıldır bu mesleği yapıyorum. Küçük yaşta evdeki makasla bu mesleğe meraklandım. Daha sonra terzi olmaya karar verdim. Çıraklık, kalfalık derken kendi yerimi kurdum. Eskiden işlerimiz çok hareketliydi, o eski günleri özlüyorum. Özel takım elbiseler yapıyordum. Hazır giyim bizi bitirdi. Artık tamirat işleriyle uğraşıyoruz. Çırak yok, kendimiz yapabildiğimiz kadar yapmaya çalışıyoruz. Artık mesleğin son demleri. Bizim diktiğimiz takım elbiseyle hazır takım elbise arasında farklar var. Biz yün tela kullanıyoruz. Onlar yapışkan tela kullanıyorlar. Ceket çok hafif oluyor ve yağmur yediği zaman kabarık oluyor. Bizimkilerde kumaşla telanın arasında boşluk var. Kenarları tutturuluyor, onun için yıkansa da bir şey olmuyor. Çabuk deforme olmuyor. Kilo almadığı sürece bir elbiseyi en az 10 yıl giyer" dedi.
Hazır giyimin çok yaygın olmadığı dönemlerde işlerin yoğun olduğunu ifade eden Okkam, "Eski günleri özlüyoruz, dükkan dolup taşıyordu. Sabah erkenden geliyorduk akşama kadar çalışıyorduk. Her şeyi elde yapıyorduk, dikişlerini, ütüsünü. Makineler çıktı, işler bitti. Artık çırak da yok. Çırak olmadığı için bu mesleği yaşatacak kimse kalmadı. Eskiden her ailenin özel bir terzisi vardı. Bütün ailenin ve yakınlarının tüm dikimi o terzi tarafından yapılırdı" diye konuştu.